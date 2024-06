UFL: cosa serve sapere su open beta e non solo

Dal calcio d’inizio dell’open beta al goal del day one, ecco cosa sapere sul nuovo simulatore sportivo in città: il calcio next-gen di UFL

Tra eFootball di Konami, EA Sports FC di Electronic Arts e l’appena annunciato 2K FIFA, viene spesso facile dimenticarsi di altri titoli calcistici, ma siamo qui per rinfrescarvi la memoria sulla open beta dell’inatteso “quarto polo” UFL dicendovi cosa occorre sapere sul free-to-play di Strikerz Inc. partendo dalle piattaforme. Il gioco, finanziato da Cristiano Ronaldo per 40 milioni di dollari, uscirà quest’anno su PS5 e Xbox Series X/S. L’appuntamento per il riscaldamento è fissato tra 48 ore, quando la versione di prova aprirà al pubblico venerdì 7 giugno alle due di pomeriggio (14.00), ora italiana. Potrete trastullarvi col pallone fino alle quattro di mattina di lunedì 10. Vi lasciamo al post.

⚡️ Charge your gamepads!

⠀

𝗨𝗙𝗟 𝗢𝗽𝗲𝗻 𝗕𝗲𝘁𝗮 is happening on June 7-9

Don’t miss out on the opportunity to play early and provide feedback!

⠀

𝗣𝗿𝗲-𝗗𝗼𝘄𝗻𝗹𝗼𝗮𝗱 is available now:

👉 PS 5: https://t.co/5a0ctyuTLs

👉 Xbox Series X|S: https://t.co/rpRdkx46HT#uflgame pic.twitter.com/TvaBhJBg9p — UFL (@UFLgame) June 4, 2024

I dettagli da sapere prima di ogni altra cosa sull’open beta di UFL

L’open beta di UFL includerà la principale modalità online (e offline) ma, cosa più importante da sapere, i singoli calciatori andranno acquistati a parte. In altre parole, è un concetto molto simile ad Ultimate Team. La versione di prova si può già preinstallare e richiede 21,38 GB di spazio. Non c’è ancora una data di uscita prefissata, ma è auspicabile che il gioco tenti di evitare il confronto diretto con la concorrenza di EA Sports FC 25 (tardo settembre, si vocifera). Il gioco sfrutta l’Unreal Engine 5 mentre il gameplay metterà l’abilità al primo posto: il motore grafico si occuperà dei più di 4000 giocatori concessi in licenza da FIFPro, e non delle tuttora taciute (nonché probabilmente assenti) squadre o organizzazioni.

Ora sta a voi dirci la vostra: indosserete anche voi la maglietta nel weekend? Fatecelo sapere qui sotto