Xbox Games Showcase: possibile shadow drop in arrivo?

I rumor non si fermano neanche con gli annunci delle presentazioni: l’Xbox Games Showcase potrebbe sorprenderci con uno shadow drop

Tra i vari eventi a cui si è aggiunta la cerimonia di apertura del Summer Game Fest, non sono molte le presentazioni a vantare lo stesso hype dell’Xbox Games Showcase, ma in aggiunta al reveal del gameplay di Call of Duty: Black Ops 6 un altro gioco, non ancora precisato, potrebbe essere protagonista di uno shadow drop. L’evento programmato il 9 giugno, stando al noto insider eXtas1s (qui sotto, nel punto saliente del suo corposo video in spagnolo), celerebbe una graditissima sorpresa. Uno dei giochi rivelati, infatti, potrebbe uscire lo stesso giorno, in modo analogo a quanto avvenuto con l’acclamato (ma orfano) Hi-Fi Rush. Lasciamo gli ispanofoni tra voi al video in questione.

Lo shadow drop all’Xbox Games Showcase: quale gioco afferrerà il bouquet?

Sempre supponendo che effettivamente ci sia uno shadow drop durante l’Xbox Games Showcase, occorre andare un po’ per esclusione, in quanto eXtas1s non si è sbottonato sul titolo interessato. Probabilmente si tratterà del gioco co-op di Stoic Studio, Towerborne. Tra gli altri papabili, però, abbiamo i molti titoli privi di date di uscita precise. Abbiamo Microsoft Flight Simulator 2024, Avowed e Indiana Jones e l’Antico Cerchio: tutti giochi previsti entro fine anno, ma senza date specifiche. Naturalmente nel loro caso la pubblicazione istantanea diventa meno probabile, ma non è un’eventualità da silurare a priori. Quel che è certo è che l’attesa non durerà ancora molto: nel weekend sarà tutto più chiaro. Compresa, si spera, l’attendibilità di eXtas1s.

Ora sta a voi dirci la vostra: secondo voi l’insider ha ragione? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.