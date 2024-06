Alien: Romulus, un nuovo trailer italiano, poster e foto

Un nuovo trailer italiano di Alien: Romulus anticipa l’uscita del settimo film della saga fanta-horror nei cinema italiani con 20th Century studios Italia

Disponibile grazie a 20th Century Studios Italia un nuovo trailer italiano di Alien: Romulus, il settimo capitolo della saga in arrivo nelle sale italiane il 14 agosto 2024. Il film è diretto dal Fede Alvarez del remake La Casa / Evil Dead e ambientato tra gli eventi dell’originale Alien e del sequel Aliens – Scontro finale. Alien: Romulus segue un gruppo di giovani in un mondo lontano che si trovano a confrontarsi con la forma di vita più terrificante dell’universo. Il regista ha dichiarato che il suo primo istinto, proprio per provare qualcosa di diverso che non si fosse mai visto prima, è stato quello di avvicinarlo dal punto di vista dei personaggi che non siano professionisti o scienziati e nemmeno adulti.

Mi è piaciuto questo concetto di mettere al centro della storia le persone che sono più vicine a ciò che è il pubblico – non che il pubblico sia giovane, ma più che il pubblico sia completamente vergine alla realtà dello spazio. Quando i personaggi sono professionisti, ne sanno più di te. Ma quando sono ancora poco più che ventenni, non sanno ad esempio come far funzionare quella fottuta camera di equilibrio.

Alien: Romulus ha un nuovo trailer italiano

Il film è interpretato da Cailee Spaeny, Isabela Merced, Archie Renaux, Spike Fearn e la nuova arrivata Aileen Wu. Alvarez dirige il film da una sceneggiatura scritta da Rodo Sayagues. Ridley Scott è anche produttore del film insieme a Michael Pruss (Boston Strangler) per Scott Free, con Brent O’Connor (Bullet Train), Elizabeth Cantillon (Persuasione) e Tom Moran (The Donut King) come produttori esecutivi. Continuate a seguire le nostre pagine per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità in tema di film e serie tv.

