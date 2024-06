CORSAIR presenta la nuova proposta per il Sim Racing a Computex

CORSAIR ha svelato una nuova e straordinaria proposta per la community di sim racing durante la fiera Computex di quest’anno

Con trent’anni di esperienza nel gaming e nella progettazione ingegneristica, CORSAIR ha sviluppato un cockpit versatile che offre un’alta qualità e molteplici funzionalità pensate per gli appassionati del sim racing, inclusi i principianti. Utilizzando i propri canali internazionali di produzione e distribuzione, CORSAIR mira a rendere l’esperienza di gioco più accessibile a tutti.

Un cockpit versatile e di alta qualità per appassionati di sim racing di tutti i livelli

I visitatori del padiglione CORSAIR a Computex stanno provando in anteprima un innovativo prototipo di abitacolo modulare per il sim racing, accolto con grande entusiasmo.

Questo simulatore ibrido permette regolazioni estreme, passando da una posizione semi-reclinata tipica delle auto da Formula 1 a una più eretta in stile GT, adatta per le gare di Touring. Questa adattabilità è fondamentale per chi pratica diverse tipologie di corse motoristiche.

Il cockpit, costruito con un robusto telaio in acciaio, è progettato per resistere alle elevate sollecitazioni delle gare ad alta velocità. Anche utilizzando volanti a coppia elevata e pedali ad alta resistenza, il design solido del telaio minimizza le torsioni e massimizza la stabilità, offrendo un’esperienza di guida immersiva simile a quella di un’auto reale.

La robustezza e l’accuratezza del design sottolineano l’impegno di CORSAIR per la qualità e le prestazioni nei simulatori di guida.

State preparando i motori per la prossima generazione di dispositivi per il sim racing? Non dovrete aspettare a lungo, perché CORSAIR lancerà questa nuova offerta entro quest’anno.

E voi? Cosa ne pensate di questo lancio di Corsair? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).