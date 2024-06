Presto per il mercato cinese arriveranno i tanto temuti dazi, ma la Cina non prova alcuna preoccupazione a riguardo e anzi, si ritiene più che pronta ad assorbire il colpo. Ancora una volta l’Oriente riesce a superare questi problemi economici senza alcuna difficoltà

Il mercato dei motori e delle auto spesso riscontra dei problemi molto seri che fanno preoccupare molti paesi, ma la Cina non rientra tra questi. Se infatti rappresentano una preoccupazione per molti paesi, i tanto temuti dazi non sono un problema per la Cina. A dirlo sono gli analisti esperti del settore quali Matthias Schmidt di Schmidt Automotive Research. Questi dazi quindi non limiteranno le consegne di auto cinesi in Europa. Secondo questi dati raccolti, le case cinesi saranno in grado di assorbire l’aumento delle tariffe in gran parte dei loro elevati margini di profitto, stando alle parole di Schmidt. Massimo entro settimana prossima l’UE dovrebbe presentare una prima bozza dei dazi. argomento al centro della campagna elettorale per il Parlamento europeo.

I dazi non sono un problema per la Cina

L’impatto dei dazi sarebbe rappresentato perlopiù dall’aumento dei prezzi dei listini europei sulle auto. Già a fine aprile è arrivata la conferma da parte del Rhodium Group, un think tank focalizzato sulla Cina con sede a New York, che dice che eventuali nuove tariffe dovrebbero aumentare al 50% per avere un impatto reale. Se aumenteranno solo del 30% alcuni produttori della Cina saranno ancora in grado di generare margini di profitto adeguati sulle auto che esportano in Europa. Lo stesso ha detto Schmidt, che ha spiegato che le case automobilistiche cinesi hanno proprio un vantaggio di prezzo del 30%, quindi non andrebbero a perderci nulla. I veicoli elettrici costruiti in Cina e venduti in Europa nel 2023 sono stati all’incirca 300.000 con una quota di mercato di circa il 19%.

In poche parole, questi dazi difficilmente saranno un problema per il mercato cinese. Voi che ne pensate? Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.