Ecobonus per le auto elettriche: boom di prenotazioni, fondi già esauriti

L’Ecobonus 2024 per le auto elettriche ha registrato un boom di prenotazioni, con i fondi esauriti in tempi record. La corsa alla mobilità sostenibile è iniziata

La corsa all’Ecobonus 2024 ha superato ogni aspettativa, con i fondi destinati alle auto elettriche (fascia 0-20 g/km di CO2) esauriti in tempi record. La piattaforma, riaperta ieri mattina, è stata subissata da un numero maggiore di richieste da parte delle concessionarie, incaricate di presentare le domande per conto dei clienti. Questo esaurimento prematuro dei fondi, avvenuto in meno di 24 ore, sottolinea l’elevata domanda di veicoli elettrici e l’efficacia degli incentivi governativi per la promozione della mobilità sostenibile. Il sito ufficiale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (https://ecobonus.mise.gov.it/) fornisce tutte le informazioni necessarie, inclusi i moduli per la richiesta e le tabelle dettagliate sui criteri di assegnazione dei contributi. Questi incentivi, prenotabili online, si tradurranno in sconti concreti al momento dell’acquisto del veicolo.

Ecobonus per le auto elettriche: successo inaspettato e fondi esauriti

I nuovi incentivi, con budget totale di un miliardo di euro, mirano a promuovere l’acquisto di veicoli a basse emissioni, inclusi modelli elettrici, ibridi plug-in e a motore termico con emissioni di CO2 fino a 135 gr/km. Una novità importante è l’introduzione di contributi proporzionali alla classe ambientale del veicolo da rottamare, comprese le vetture Euro 5. L’importo dell’incentivo varia in base al reddito ISEE dell’acquirente e alla presenza di un veicolo da rottamare. Ad esempio, per chi ha un ISEE inferiore a 30.000 euro e rottama un veicolo fino a Euro 2, il contributo massimo per l’acquisto di un’auto elettrica nuova può raggiungere i 13.750 euro. Per le fasce di reddito più alte o in assenza di rottamazione, gli incentivi sono inferiori, ma comunque sempre interessanti.

Il successo dell’Ecobonus 2024 per le auto elettriche dimostra un crescente interesse verso la mobilità sostenibile e un cambio di mentalità da parte dei consumatori, sempre più attenti all’impatto ambientale delle proprie scelte. Tuttavia, l’esaurimento rapido dei fondi solleva alcuni interrogativi, come la necessità di stanziare ulteriori risorse per soddisfare la domanda e accelerare la transizione verso un parco auto più ecologico.

