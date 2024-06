Migliori smartwatch con altoparlante | Giugno 2024

Sei stanco di utilizzare il telefonino per effettuare chiamate o per ascoltare la musica con gli amici? In questa guida ti mostriamo quali sono i migliori smartwatch con altoparlante che ti permetteranno di lasciare lo smartphone a casa

L’utilizzo di uno smartwatch molto spesso viene focalizzato sul monitoraggio delle attività fisiche ma sono diversi i modelli che dispongono di un altoparlante che permette, fra le altre cose, di ascoltare la musica senza bisogno dello smartphone abbinato, di effettuare e ricevere telefonate e anche di inviare e ricevere messaggi vocali. Uno smartwatch con altoparlante perciò deve avere non solo uno speaker ma anche una buona dotazione hardware per gestire al meglio e senza problemi queste funzionalità. Il tutto garantendo la compatibilità sia con gli iPhone che con gli smartphone Android.

Fitbit Versa 3 | Migliori smartwatch con altoparlante

Uno dei migliori smartwatch con altoparlante e microfono della nostra lista è del marchio Fitbit. Gli smartwatch o fitness tracker Fitbit sono ben noti per le loro funzionalità di monitoraggio della salute e Fitbit Versa 3 non è diverso. È l’ultimo smartwatch della gamma Versa di Fitbit che apporta molti miglioramenti rispetto alla generazione precedente. Uno di questi miglioramenti è l’aggiunta di un altoparlante e di un microfono integrati.

Questo smartwatch con microfono e altoparlante è dotato di Assistente Google. Di conseguenza, durante l’utilizzo, si può chiedere all’Assistente di ricevere aggiornamenti meteo e sportivi, impostare sveglie o promemoria e molto altro semplicemente usando la voce. Inoltre, è possibile riprodurre la musica utilizzando le app di Spotify o Deezer sia attraverso lo speaker integrato che attraverso un paio di auricolari Bluetooth.

Apple Watch Series 8 | Migliori smartwatch con altoparlante

Apple Watch Series 8 è il miglior smartwatch ad oggi disponibile sul mercato. Grazie alle sue funzionalità avanzate, al suo hardware di fascia premium e alla sua connettività completa, consente di sostituire in tutto e per tutto uno smartphone.

Per quanto riguarda l’altoparlante e il microfono, consente di effettuare e ricevere chiamate utilizzando il vivavoce. Inoltre, l’orologio supporta anche i comandi vocali di Siri. Pertanto, mentre usi Apple Watch Series 8, puoi rispondere a messaggi di testo, impostare promemoria, prendere appunti e fare molto altro con la voce. Puoi anche installare app come Shazam dall’App Store che utilizza un microfono disponibile sull’orologio per identificare i brani in riproduzione.

Purtroppo, a differenza degli altri smartwatch nella in questa lista, non è compatibile con gli smartphone Android ma solamente con gli iPhone.

Amazfit GTS 2 Music | Migliori smartwatch con altoparlante

Il prossimo smartwatch con altoparlante e microfono di altissimo livello è del marchio Amazfit. Questo splendido smartwatch Amazfit GTS 2 Music è dotato di un vivace display AMOLED sempre attivo da 1,65 pollici che permette di visualizzare tutti i dati senza problemi, anche sotto la luce del sole. Oltre al buon display, l’orologio può monitorare le attività sportive come il tapis roulant, l’arrampicata, la corsa all’aperto, lo sci e il nuoto in piscina. Inoltre, tiene traccia di parametri prestazionali utili come calorie bruciate, distanza percorsa, durata dell’allenamento e altro utilizzando l’app Zepp.

Questo orologio Amazfit è dotato di altoparlante e microfono in modo da poter effettuare e ricevere chiamate quando connesso via Bluetooth allo smartphone. Inoltre, l’orologio è dotato di memoria integrata da 3 GB che permette di memorizzare file MP3 direttamente al suo interno per la riproduzione musicale senza bisogno di portarsi dietro lo smartphone.

Samsung Galaxy Watch 6 | Migliori smartwatch con altoparlante

Samsung è il produttore più conosciuto al mondo e sul Galaxy Watch 6 ha integrato tutto il meglio della tecnologia oggi disponibile. Il Galaxy Watch 6 di Samsung è disponibile nelle misure con cassa da 40mm e 44mm ed ha il miglior display di tutti i modelli di smartwatch, con uno schermo Super AMOLED da 1,3 pollici e 1,5 pollici (dipende dalla misura) e luminosità addirittura di oltre 2000 nits.

Questo smartwatch con altoparlante permette di lasciare il telefono a casa poiché è dotato di connettività di rete 4G. Ciò significa che è possibile associare una eSIM e utilizzarlo proprio come uno smartphone, con tanto di applicazioni popolari come Spotify, YouTube Music e Audible.

Tuttavia, se decidi di acquistare la versione dotata solo di Bluetooth (più economica), l’orologio permette comunque di rispondere alle chiamate quando connesso allo smartphone. Inoltre, puoi utilizzare Bixby AI per inviare messaggi di testo, avviare chiamate, ricevere notizie locali e molto altro ancora con la tua voce.

TicWatch Pro 5 | Migliori smartwatch con altoparlante

TicWatch 5 Pro è uno dei migliori smartwatch dotato di Wear OS e con una buona durata della batteria disponibile sul mercato in questo momento. Al suo cuore è presente dal potente chipset Snapdragon W5+ con 2 GB di RAM che garantisce prestazioni fluide dell’orologio. Inoltre, lo spazio di archiviazione integrato da 32 GB sull’orologio è abbastanza buono, permettendo l’archiviazione di oltre 2000 canzoni.

Questo smartwatch con altoparlante e microfono viene fornito con il Google Play Store, il che significa la compatibilità piena con tutte le principali app di streaming musicali e di podcast. Grazie al collegamento con lo smartphone via Bluetooth, il TicWatch Pro 5 ti permette di effettuare e ricevere non solo le chiamate tradizionali ma anche quelle mediante WhatsApp e Facebook Messenger. Il tutto col sempre presente Assistsnte Google pronto a rispondere a tutte le tue domande.

Conclusioni

Gli smartwatch con altoparlante rappresentano un ottimo modo per ascoltare la musica in movimento e per effettuare telefonate. In questa guida ho cercato di inserire i migliori modelli disponibili ad oggi sul mercato, ovvero quelli che sono dotati delle migliori funzioni. Ma voi che cosa ne pensate di questo nuovo modo di ascoltare la musica e comunicare con gli altri: vi sembra ancora fantascienza? Fatemelo sapere qui sotto nella sezione commenti. Inoltre, vi ricordo di restare connessi su tuttotek.it per non perdervi il meglio delle news e delle guide di tecnologia.