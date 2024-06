Arcane: Netflix conferma l’uscita della stagione 2 con un poster

Una delle serie più amate e acclamate, prodotte dal gigante dello streaming Netflix, sta per tornare. Stiamo parlando di Arcane, che tornerà con la stagione 2 di cui sappiamo ufficialmente l’uscita grazie ad un post di Netflix che ci ha mostrato il primo poster della nuova stagione

League Of Legends è diventato nel corso degli anni uno dei videogiochi più amati dagli appassionati, diventando praticamente un cult. Un gioco di così grande successo, sviluppato da Riot Games, non poteva non avere una serie tv a esso dedicato. Non abbiamo avuto una serie tv in live action, ma abbiamo avuto qualcosa di meglio, una serie animata con uno stile d’animazione unico. Uno dei motivi per cui Arcane ha avuto questo successo è dovuto proprio all’animazione, oltre alla bellissima e coinvolgente storia che vede protagoniste Vi e Jinx, due sorelle separate dalla tragedia della guerra e dalle fazioni con a capo Vander e Silco. Già qualche mese fa si vociferava della data d’uscita della stagione 2 di Arcane, ma ora ne abbiamo la conferma ufficiale.

Arcane: stagione 2, uscita e tutto ciò che sappiamo sulla trama

Proprio con un poster della serie che Netflix ha postato sui propri canali social, che troverete anche qui sotto, hanno confermato la data d’uscita della stagione 2 di Arcane. Non c’è un giorno preciso, ma Netflix ha confermato l’uscita con un generico novembre 2024. In quel mese potremo finalmente scoprire come continuerà la storia di Vi e Jinx, le due sorelle protagoniste della serie che vediamo anche abbracciate nel poster già citato, nonostante le loro strade si siano separate a causa del conflitto tra Vander e Silco. Le due sono state e sono ancora vittime di guerra e l’ultima che hanno affrontato le ha separate. Nonostante questo, l’affetto tra le due rimane, ora rimane solo da scoprire se, quando e come si riuniranno. Vi lasciamo al poster della seconda stagione.

Che ne pensate? Siete curiosi di vedere come prosegue la storia di Arcane? Cosa vi aspettate? Lasciateci le vostre teorie e i vostri pareri nei commenti. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e delle serie tv e molto altro!

