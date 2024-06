LIAN LI ridefinisce il layout del case per PC con il nuovo SUP-01

Nelle ultime ore l’azienda LIAN LI ha rivoluzionato il layout del case per PC con la torre compatta SUP-01

Tra e caratteristiche innovative di questo case troviamo la “torre da 45L” con ingombro ridotto e prestazioni di raffreddamento pari a quelle del LANCOOL 216. E ancora, design a 3 camere per il flusso d’aria con scheda grafica verticale rivolta verso la parte anteriore, camera principale dedicata per la scheda madre e radiatore AIO e ventole montate nella camera laterale destra. Il case viene fornito con 3 ventole PWM da 120 mm preinstallate nella camera laterale destra.

Da menzionare anche il flusso d’aria concentrato con pannelli a rete in acciaio nella parte anteriore, superiore, destra e posteriore. Supporta schede madri ATX con connessione posteriore. Ed infine, la striscia RGB integrata lungo il pannello frontale e laterale sinistro e sulla staffa riser PCIe

Dettagli del nuovo case SUP-01 di LIAN LI

LIAN LI Industrial Co. Ltd., produttore leader di chassis e accessori per PC, lancia SUP-01, un piccolo case a torre che rivoluziona il layout convenzionale dei PC standard. Progettato con tre camere di flusso d’aria distinte, ciascuna dedicata ai componenti essenziali: GPU, AIO della CPU e scheda madre. L’SUP-01 posiziona la GPU al centro del pannello frontale su una staffa completamente regolabile e ospita fino a 360 AIO dietro il vassoio della scheda madre per una maggiore efficienza di raffreddamento.

Un pannello di vetro temperato non colorato sul lato sinistro offre una visione chiara della camera principale. Questa, supporta schede madri ATX normali e schede madri ATX back-connect, e della staffa riser PCIe con strisce LED diffuse integrate. Altre strisce LED decorano il bordo superiore della camera dell’alimentatore, sia sul lato sinistro che su quello anteriore del case. Disponibile in bianco e nero, il SUP-01 ha un prezzo di listino di 149,99 dollari.

Nuovo case SUP-01 di LIAN LI: caratteristiche

Il SUP-01, con il suo involucro compatto da 45 litri, sfida i design tradizionali dei PC offrendo un ingombro ridotto senza compromettere la compatibilità con l’hardware di fascia alta. Integrando solo i componenti principali, gli utenti possono assemblare rapidamente un computer efficiente dal punto di vista termico, paragonabile a LANCOOL 216. La collocazione della GPU in posizione verticale nella parte anteriore del case consente l’ingresso di aria fresca per prestazioni ottimali della GPU.

La staffa regolabile consente un posizionamento preciso della GPU, sia in verticale che in orizzontale, massimizzando il flusso d’aria e l’estetica. L’SUP-01 è dotato di strisce LED lungo la parte anteriore e sinistra del case, oltre a una striscia aggiuntiva sulla staffa del riser PCIe. Queste strisce possono essere comodamente controllate tramite i pulsanti Mode e Color integrati, che offrono sei modalità preimpostate e undici colori per la personalizzazione.

L’SUP-01 vanta tre camere di flusso d’aria separate per un raffreddamento efficiente. La GPU posizionata nella parte anteriore funge da aspirazione, mentre 3 ventole PWM da 120 mm preinstallate fungono da scarico dietro il vassoio della scheda madre. Creando la prima camera del flusso d’aria. Per la CPU, un AIO con radiatore e ventole montate dietro il vassoio della scheda madre crea la seconda camera del flusso d’aria, supportando fino a un AIO da 280/360 mm. Inoltre, sul retro del case è possibile montare una ventola da 120 mm per raffreddare i componenti della scheda madre, come la RAM, l’alimentazione della CPU e lo storage M.2.

Compatibilità moderna

Il vassoio di montaggio della scheda madre è in grado di ospitare schede madri ATX con connessione posteriore, nonché schede madri ATX, M-ATX e MINI-ITX standard. Dotato di un cavo riser PCIe 4.0 montato su una staffa preinstallata, l’SUP-01 supporta GPU fino a quattro slot con una lunghezza massima di 400 mm nella parte anteriore. Le opzioni di archiviazione includono fino a due HDD da 3,5″ o SSD da 2,5″ nella camera dell’alimentatore. Mentre altre due SSD da 2,5″ possono essere montate sopra la copertura dell’alimentatore nella camera principale, ornata da un’elegante copertura a specchio. Il SUP-01 è disponibile per il pre-ordine dal 30 maggio 2024, con un prezzo di listino di 149,99 dollari per la versione nera e bianca.

E voi? Cosa ne pensate di questa novità di casa LIAN LI? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).