F1, Red Bull: Sergio Perez rinnova fino al 2026

Il team di F1 Red Bull ha ufficializzato nella giornata di ieri il rinnovo del pilota Sergio Perez che ha sottoscritto un accordo biennale con il team di Milton Keynes

La Red Bull Racing ha confermato che Sergio Perez continuerà a guidare per il team nelle prossime due stagioni di F1. La notizia è stata annunciata nella giornata di ieri dal team di Milton Keynes sui propri profili social. Dopo mesi e mesi di voci circolanti all’interno del paddock riguardo chi potesse prendere il posto del messicano ecco che il team austriaco mette a tacere ogni possibile rumour confermando Perez al fianco di Max Verstappen. Perez ha chiuso al secondo posto nel Campionato Mondiale Piloti 2023, dimostrando di essere un pilota solido e contribuendo al successo della squadra. La stagione 2024 per lui finora è stata costellata da più bassi che alti, attulamente occupa il quinto posto nella classifica piloti a 62 lunghezze dal compagno di squadra che invece è saldamente al primo posto.

F1, Perez-Red Bull: ufficiale il rinnovo fino al 2026

In seguito alla conferma del prolungamento del suo contratto, Perez ha espresso la sua gioia nel continuare la sua avventura con Red Bull, descrivendo l’opportunità come una sfida unica sia in pista che fuori. Ha sottolineato la sua determinazione nel contribuire alla storia di successo del team per altri due anni e ha ringraziato il team per la fiducia riposta in lui, promettendo di dare il massimo sia in pista che fuori. Il contratto biennale rappresenta il risultato delle trattative tra Perez e Red Bull, che hanno evidenziato la volontà del pilota di impegnarsi a lungo termine con il team. Questo rinnovo consentirà a Perez di guidare per Red Bull fino a 36 anni e di essere parte del team all’inizio dell’era delle nuove power unit nel 2026.

Con il rinnovo del pilota messicano, le opzioni di sedili disponibili per la prossima stagione si stanno riducendo, con la line-up della Mercedes ancora da confermare e altre scuderie che hanno già pianificato la propria line-up di piloti per il 2025. E voi che ne pensate del rinnovo di Sergio Perez? Avreste optato per un’altra scelta? Diteci pure la vostra tramite un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it!