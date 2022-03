Recensione Aztech Forgotten Gods, mesoamerica al centro del mondo

Alcuni titoli tendono a non porsi obiettivi eccessivamente ambiziosi per raccontare una storia: Aztech Forgotten Gods è uno di questi, e nella nostra recensione ne approfondiremo le ragioni

Le antiche civiltà mesoamericane furono pioniere del mondo delle Americhe, almeno fino al raggiungimento di Cristoforo Colombo in queste terre, e sono da sempre state oggetto di particolare attenzione da parte degli storici. Nell’emisfero occidentale si conoscono piuttosto nel dettaglio le culture, i regni, gli Imperi che hanno caratterizzato i vasti territori del vecchio Continente, nonostante le informazioni che si presentano oggi sono probabilmente solo dei rimasugli frammentari di ciò che accadeva in quelle epoche, una parte minima della storia che si nasconde all’origine della società umana. Tuttavia, le culture dell’America Latina, prima della scoperta di Colombo, presentano un’aura di mistero ancora più fitta, considerando anche come si scoprì della loro esistenza solo all’arrivo del 1500.

Attraverso uno studio assiduo delle più importanti civiltà mesoamericane, tra le quali gli Olmechi, seguiti dagli Aztechi, i Toltechi, i Maya e così via, si è riusciti in qualche modo ad approfondire alcune delle meraviglie, ombre, inquietudini e segreti appartenenti alle società che precedettero l’arrivo dei conquistadores. Ma se tutto ciò che sappiamo rimane comunque una percentuale irrisoria rispetto alle reali caratteristiche dei popoli che abitavano l’Europa, sarà forse per questa ragione che è molto raro incappare in media d’intrattenimento narranti le vicende di queste altre civiltà? Non per altro, gli autori e creatori prediligono molto spesso romanzare sul classicismo dei greci, la sfarzosità dei romani, le difficoltà del medioevo e la nostalgia del Rinascimento.

Pensando al lato prettamente videoludico, non esiste una varietà così espansa di titoli incentrati sul periodo precolombiano: molto spesso, infatti, si tende ad aggiungere delle influenze o accentuazioni della cultura mesoamericana all’interno delle varie opere, ma è raro ritrovare videogiochi esplicitamente basati su di essa.

Di titoli che hanno in qualche modo tentato di approcciare questo genere di ambientazione, se ne contano sulle dita delle mani. Eppure, la situazione parrebbe essere sul punto di cambiare: oltre all’arrivo per il 2025 di un GDR vero e proprio a tema mesoamericano, dal nome di Mictlan: An Ancient Mythical Tale, attualmente è stato rilasciato anche un gioco meno improntato sul realismo, ma comunque in grado d’istruire sulle civiltà perdute delle Americhe antiche. Parliamo di Aztech Forgotten Gods, titolo che ci ha attratto per le sue tematiche, e che approfondiremo all’interno di questa nostra recensione.

Il presente futuristico di un passato storico

Aztech Forgotten Gods fu presentato inizialmente all’Indie World Showcase di Nintendo nella primavera dello scorso anno, intrigando già molti giocatori per il modo in cui mescolava il passato con il futuro, dando vita ad una sorta di futurismo latino, un’estetica “cyber-azteca”, una mesoamerica sci-fi. Si tratta del secondo gioco rilasciato dallo studio indie messicano Lienzo, che aveva creato come primo titolo Mulaka, altra opera uscita per Nintendo Switch basata sul folklore nordmessicano, ponendo il giocatore nei panni di uno sciamano Tarahumara.

Stavolta, sganciandosi dagli scenari più realistici dell’epoca precolombiana, lo studio ha così dato vita a Aztech Forgotten Gods, e dopo aver subito un lieve rinvio il gioco si è infine mostrato agli occhi dei videogiocatori, anche concedendo di giocarne una breve demo già lo scorso autunno.

Prima di procedere con l’introduzione della trama di gioco di Aztech Forgotten Gods, bisogna tenere conto di una delle particolarità che più hanno incuriosito il pubblico dopo aver sentito parlare del titolo: esso viene raccontato secondo una visione riscritta della storia, dove le potenze europee non sono mai giunte per conquistare le Americhe, permettendone così lo sviluppo di una civiltà super-avanzata.

La capitale dell’Impero Azteco, Tenochtitlàn, adesso possiede un aspetto decisamente all’avanguardia, non abbandonando però le sue caratteristiche strutture in pietra, che hanno definito da secoli la società indigena del passato. Ma con il progresso e la nascita di nuove comodità sulla quale dipendere, inevitabilmente tutte le credenze, la mitologia e le storie appartenenti ai secoli precedenti sono andate apparentemente dimenticate.

Le peripezie di una strana famiglia azteca – Recensione Aztech Forgotten Gods

La storia di Aztech Forgotten Gods segue le vicende della giovane Achtli: lei sarà la protagonista che il giocatore si troverà a controllare. Dopo quello che appare come un flashback di innumerevoli secoli prima, si giungerà nel presente e non saranno forniti molti dettagli o premesse di qualche genere riguardo il mondo nella quale ci si ritroverà. Dando un lieve sguardo nella stanza in cui si risveglierà la giovane ragazza, si avrà modo di notare numerosi dispositivi elettronici di ultima generazione, che quasi faranno pensare di star vivendo nel comune mondo moderno. Tuttavia, un altro fattore salterà subito all’occhio: Achtli, per qualche ragione, indossa infatti una protesi al braccio destro (mancanza che verrà spiegata più avanti nel gioco).

Una volta usciti dalla propria stanza, s’incrocerà uno dei personaggi fondamentali nella storia che si andrà a narrare, ovvero Nantsin. Lei viene presentata come la madre di Achtli, una talentuosa (e leggermente eccentrica) scienziata e archeologa affermata. Le due inizieranno a conversare a proposito di un certo importante evento che avrà luogo l’indomani, quando Nantsin riceverà una telefonata portatrice di brutte notizie: si scoprirà che un progetto riguardante uno scavo a cui lei stava lavorando è stato improvvisamente annullato, nonostante fossero sul punto di vederne i frutti. Tuttavia, ciò non fermerà la sete di conoscenza e la curiosità delle due appassionate di storia, che si dirigeranno di nascosto al sito archeologico per attuare comunque gli step successivi.

All’interno del sito si vedrà un misterioso artefatto a forma di braccio riesumato con gli scavi, dal nome di Custode della Luce: esso sarà la chiave per condurre un test fondamentale nella ricerca di Nantsin, e Achtli si appresterà ad usarlo per tentare di attivare uno strano nucleo pieno d’energia, posto al centro dello scavo.

Ma non ci vorrà molto prima che tutto prenda una piega inaspettata: toccando la cella energetica, Achtli finirà con l’essere catapultata di fronte a quello che si presenta come una divinità, il Serpente Piumato (conosciuto anche come Quetzalcoatl), il quale da lì in poi “abiterà” la mente di Achtli vivendo all’interno di Custode della Luce, e aiuterà la ragazza nella responsabilità di aver risvegliato dei colossi dormienti intenzionati a distruggere la città.

Una città secolarmente fiorente – Recensione Aztech Forgotten Gods

Nella nostra recensione non ci prolungheremo oltre riguardo la storia di Aztech Forgotten Gods: lo studio dice come sia ispirata agli anime, e il tema principale su cui verterà sarà soprattutto inerente alla perdita, la mancanza di sicurezza in sé stessi, la crescita personale e la capacità di superare le difficoltà della vita, senza mai arrendersi anche quando tutto sembra sul punto di andare a rotoli. Tuttavia, la sua esecuzione è piuttosto rapida, e il gioco si conclude nell’arco di 5-6 ore. Per quanto riguarda il mondo di gioco, come premesso già abbondantemente esso sarà ambientato presso una metropoli mesoamericana, che non ha mai ricevuto influenze di alcun tipo da parte di entità straniere, riuscendo così a mantenere e coltivare ulteriormente il suo splendore.

A dominare il panorama culturale vi è l’Istituto, una sorta di agenzia molto influente di cui fa parte anche Nantsin, e che si occupa di stilare i registri storici, studiare il passato e condurre ricerche scientifiche. Per quanto riguarda la città di Tenochtitlan, essa si presenterà con un tratto molto diverso da come viene immaginata dagli storici attuali: nella realtà, si ipotizza come essa fosse la città più importante dell’America centrale, con una popolazione fortemente religiosa e collegata da ponti e fiumi percorribili con le canoe. Eppure, nella Tenochtitlan attuale la religione sembra non esistere in alcuna forma o accenno.

In Aztec Forgotten Gods, l’avanzamento delle tecnologie ha dato modo di dare origine a veicoli fluttuanti, e le varie architetture si sono sviluppate secondo piani verticali. Ma il design del mondo di gioco sembra alquanto sprecato, poiché solo Achtli potrà avere accesso a queste “strutture volanti”, utilizzando il potente Custode della Luce per balzare da una piattaforma all’altra.

Tutti gli altri abitanti, invece, si troveranno sempre a camminare lungo le strade, e le “canoe volanti” non avranno mai alcun passeggero a bordo, rendendo il tutto decisamente meno vivido di quello che ci si aspetterebbe da una città così grande. In aggiunta a ciò, per quanto la città sia liberamente esplorabile essa si presenta comunque vuota e spoglia, valorizzata con ben pochi punti d’interesse e una manciata di sfide secondarie, come il combattimento di alcuni nemici e delle gare da fare tra gli edifici.

Picchiando qualche divinità – Recensione Aztech Forgotten Gods

Si scoprirà piuttosto rapidamente come i colossi che si andranno a combattere saranno in realtà delle antiche divinità imprigionate, e ogni singola battaglia avrà luogo in alcuni punti chiave della città. Inoltre, a seconda della natura che questi déi possiederanno, varieranno anche le tipologie di sfide e le arene di combattimento, come nel caso del Dio Mictlantechutli, Signore degli Inferi, che cercherà di usare diversi trucchi mentali penetrando nella testa della protagonista. Inoltre, prima di iniziare la battaglia vera e propria, bisognerà capire in che modo “liberare” il colosso risvegliato prima di combatterlo, andando a risolvere degli enigmi.

Una volta dato via alla battaglia, essa riporterà sicuramente alle meccaniche già viste in diversi giochi, come ICO e Shadow of the Colossus, anche se al posto del parkour o la necessità di scalare i nemici ci si dovrà librare in volo con il potere di Custode della Luce, scoprendo le parti vulnerabili dei boss e tirandogli pugni con tutta la propria forza. Tuttavia, ogni volta che si volerà e si andranno a sferrare dei colpi, la barra della resistenza si ridurrà fino a svuotarsi, e a quel punto bisognerà appoggiarsi da qualche parte per un attimo in modo da ricaricarla; questo aspetto non risulta molto ottimale, visto che ci condurrà spesso a perdere il momentum.

Al contempo, i boss tenteranno di colpire Achtli con diversi tipi di attacchi, come raggi laser, prepotenti manate, frotte di nemici e delle strane cupole d’energia con dei fori sparsi qua e là, nei quali ci si dovrà infilare per evitare di ricevere danno (tuttavia, in alcuni scontri molti di questi attacchi saranno schivabili semplicemente stando su delle piattaforme sopra i boss, o mantenendo una distanza sufficiente).

Il combattimento appare come il fulcro del gioco, e la storia introdurrà i boss in modo repentino e in una continua successione. Si potranno sbloccare diverse abilità utili per Custode della Luce presso l’Officina Centrale, ottenibili spendendo delle monete dorate ottenute nei combattimenti. Altre monete saranno invece utilizzabili per personalizzare Achtli, cambiando la pettinatura e i vestiti indossati, che però non daranno nessun particolare vantaggio.

La musica della mesoamerica moderna – Recensione Aztech Forgotten Gods

Entrando nelle parti più tecniche della nostra recensione di Aztech Forgotten Gods, una nota di riguardo dev’essere spesa senza alcun indugio verso la colonna sonora. Fondendo il metal con delle accezioni musicali azteche e strumenti tipici della suddetta civiltà, viene realizzata una soundtrack elettrizzante e adrenalinica, capace di dare un’enorme carica durante gli scontri più ostici. Tuttavia, questo è forse uno dei pochi aspetti che si salva nell’ambito del sonoro: non vi è infatti alcun genere di doppiaggio, e i personaggi si esprimeranno semplicemente mediante dei versi ripetuti che risulteranno decisamente fastidiosi a lungo andare.

Il controllo della protagonista è della visuale sono un’ulteriore problematica, mostrandosi alquanto frustranti durante le fasi di movimento in volo: non poche volte è inoltre capitato di trapassare i muri “entrando” in edifici originalmente non visitabili, o di finire nel sottosuolo rimanendo temporaneamente bloccati. Anche l’input dei comandi per interagire con il mondo di gioco è poco funzionale, e molto spesso ci si dovrà spostare diverse volte per far apparire il tasto da selezionare in modo da attivare una certa interazione.

Un gioco acerbo

Aztech Forgotten Gods è solo la seconda creazione del piccolo studio di Chihuahua, e pur tenendo conto di ciò nella nostra recensione, è necessario comunque porre le dovute conclusioni. Molti degli aspetti critici del gioco saranno visibili sin dall’inizio della propria avventura, ed essi non saranno dei problemi facilmente sorvolabili. Nel caso si stesse cercando un valido “sostituto” delle amate opere di Fumito Ueda, bisogna evitare di guardare ad Aztech Forgotten Gods, poiché non è in grado di presentarsi come un candidato ottimale e probabilmente non si propone nemmeno di esserlo.

All’infuori della sua ambientazione decisamente originale e capace di dar vita a numerosi spunti interessanti, nel lato del gameplay il titolo non pone alcun genere di novità inedita o poco vista in giochi simili, al contempo approssimando molto le caratteristiche presenti nei giochi dai quali ha ottenuto ispirazione. Un vero peccato per il potenziale di Aztech Forgotten Gods, che adesso porta a sperare in un’eventuale terzo gioco realizzato con il contributo di molte più risorse per una sua riuscita definitiva.

Continuate a seguirci sul nostro sito tuttoteK per non perdervi altre recensioni e notizie videoludiche, e date uno sguardo allo store di Instant Gaming se siete interessati a trovare giochi a prezzi scontati.

6 So cosa siete, e so cosa non siete. E voi non siete dèi! Punti a favore Originale ambientazione cyber-stone

Originale ambientazione cyber-stone Intrigante esposizione del misticismo nella civiltà mesoamericana

Intrigante esposizione del misticismo nella civiltà mesoamericana Soundtrack che mescola efficacemente sound antico e moderno Punti a sfavore Gameplay discreto e a tratti approssimato

Gameplay discreto e a tratti approssimato Città anonima e poco valorizzata nonostante la sua importanza storica

Città anonima e poco valorizzata nonostante la sua importanza storica Numerosi bug e comandi poco pratici