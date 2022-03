PlayStation 5: nuovo update di sistema

Annunciato nelle scorse ore il rilascio di un nuovo update di sistema per PlayStation 5. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Sembra che, nelle scorse ore, Sony abbia annunciato il rilascio dell’update di sistema 21.02-04.51.00 per la console PlayStation 5. Come sanno bene gli utenti, la software house nipponica rilascia costantemente questo tipo di aggiornamenti, volte per lo più a risolvere piccoli bug e migliorare la stabilità di sistema, come nel caso dell’aggiornamento dello scorso giugno, il quale risolse un fastidioso bug del DualSense. Pertanto è generalmente consigliato scaricarli in modo tale da godere dell’esperienza migliore possibile.

Nuovo update per PlayStation 5

Secondo quanto dichiarato da Sony, anche questo nuovo update per PlayStation 5, come già altri in precedenza, dovrebbe contenere solo una serie di miglioramenti volti a migliorare le prestazioni di sistema. Pertanto, a fronte di tali dichiarazioni, pare che questo aggiornamento non conterrà grosse novità degne di nota, e potrà essere, come di consueto, regolarmente installato da tutti gli utenti. Non sembra vi siano grosse novità nemmeno sul fronte delle funzionalità di comando vocale, attualmente in fase di beta testing per gli utenti U.S.A. e Regno Unito.

Come molti giocatori navigati sanno bene, è sempre possibile che questo genere di aggiornamenti includano anche modifiche non dichiarate al firmware, per preparare la console all’arrivo di nuove funzionalità, tuttavia nessuna dichiarazione in merito è stata per ora rilasciata dalla software house. Allo stato attuale delle cose, quindi, chi sperava nell’arrivo di nuove opzioni o sostanziali novità dovrà pazientare ancora, in attesa di eventuali nuove comunicazioni ufficiali.

E voi siete utenti PS5? A che titoli state giocando in questo periodo, sulla vostra console?