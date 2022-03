MSI da il via ad un gran numero di offerte sui loro notebook migliori, questa l’iniziativa del brand che durerà per tutto il mese di Marzo

Il colosso MSI lancia un interessante iniziativa, si chiama: “Ti meriti un notebook migliore“, con cui da oggi e fino alla fine di Marzo sarà possibile acquistare un laptop a condizioni davvero imperdibili.

Per chi è alla ricerca di un notebook per creare, per lavoro o per hobby, contenuti multimediali di vario tipo, il modello da non perdere è l’elegante e potente Creator Z16, che è dotato di display touch-screen da 16″ QHD 16:10 e GeForce RTX3060 Max-Q, e che può essere acquistato a 2.299 euro, anziché 2.699 euro. Della stessa serie è disponibile anche il modello in edizione limitata Creator Z16 Hiroshi Fujiwara Limited Edition, che è stato realizzato in collaborazione con il famoso “padrino” dello streetwear da cui prende il nome. Caratterizzato da un design estremamente elegante ed esclusivo, questo notebook è dotato di display mini-LED ed è in vendita a 2.399 euro, anziché 2.949 euro, quindi, con uno sconto di ben 600 euro.

MSI: via alle offerte per il mese di Marzo fino a 600 euro

Tra i notebook dedicati ai gamer si distingue, invece, il GF63Thin, un notebook sottile e compatto con display da 15,6″. Disponibile in diverse versioni, che comprendono GPU GeForce GTX serie 30 e serie 16, per consentire a ognuno di trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze, sarà disponibile, grazie a questa nuova promozione, con prezzi che vanno dai 999 ai 1.149 euro, con risparmi in base al modello fino a 200 euro.

Tra i notebook per il gaming, chi desidera un laptop con prestazioni al top e un ampio display, non potrà lasciarsi sfuggire il GP76 Leopard. Dotato di display da 17,3FHD e RTX 3070, sarà in vendita al prezzo di 2.099 euro, anziché 2.499 euro, mentre chi ha disposizione un budget un po’ più contenuto, ma non vuole rinunciare a giocare alla grande, potrà orientarsi sul GF66 Katana, che sarà disponibile in diverse configurazioni con prezzi a partire da 1.199 euro, con un risparmio fino a 300 euro.

Infine, se si è alla ricerca di un notebook per lavorare o per studiare, l’attenzione potrà essere rivolta a uno dei numerosi modelli delle serie Modern 14 e 15, che sono ideali per chi desidera un laptop compatto, leggero e con un prezzo davvero alla portata di tutti (dai 499 euro ai 649 euro) oppure al Prestige 15 o all’innovativo Summit E16Flip, equipaggiato con display in grado di ruotare per essere utilizzato in modalità notebook o tablet, in base alla situazione, e che sarà acquistabile a 1.999 anziché 2.199 euro.

Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo delle offerte hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.