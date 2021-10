Waluigi: torna su Mario Kart Tour come vampiro

Esatto, avete proprio capito bene, Waluigi sarà tra i personaggi giocabili di Mario Kart Tour con una skin davvero a tema Halloween visto che sarà vestito da vampiro. La notizia è arrivata dal profilo Twitter ufficiale del gioco con tanto di video annesso che ha mostrato altre simpatiche novità, ma andiamo avanti con calma.

Lo spilungone più antipatico ed inquietante di tutti i tempi, Waluigi ovviamente, torna dunque al volante grazie a quest’ultimo aggiornamento per Mario Kart Tour mentre indossa cilindro e mantello oltre a guidare un mezzo a forma di pipistrello con tanto di gigantesche ali!

Il suo mezzo (chiamato Vampire Flyer) però non è l’unico ad essere a tema Halloween visto che anche il nostro caro idraulico ed i suoi simpatici amici si destreggiano abilmente su kart a forma di zucca, ragno e di tutto quello che serve per un Halloween da veri giocatori.

The Autumn Tour is wrapping up in #MarioKartTour. But don't get too comfortable just yet—next up is the Halloween Tour, which will have you racing through London! pic.twitter.com/ElxtVoHHqw

— Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) October 15, 2021