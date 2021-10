Ammagamma: presentato Aware, intelligenza artificiale per la gestione predittiva

Ammagamma presenta Aware, una soluzione con intelligenza artificiale per la gestione predittiva del magazzino, scopriamola

Messa a piunto dall’Innovation Unit di Ammagamma, la novità è Aware. Nasce grazie all’esperienza maturata dall’azienda su progetti di demand forecasting e di inventory optimization. Aware è un’applicazione web progettata per supportare i responsabili di magazzino nell’approvigionamento delle merci delle materie prime. Tutto questo in funzione della domanda di prodotti prevista per le successive settimane.

Di cosa si tratta?

La caratteristica che lo rende speciale è sicuramente la dotazione di intelligenza artificiale, l’espandibilità e l’estrema personalizzazione. La piattaforma può essere personalizzata in fase di setup inserendo regole di riordino, peculiarità dei fornitori e vincoli specifici di business.

Aware, il nuovo software di Ammagamma, è un’applicazione cloud e si integra con sistemi gestionali esistenti senza richiedere interventi troppo onerosi da parte del personale IT. Aware consente di visualizzare all’interno di una sola schermata i suggerimenti di riordino ordinandoli per priorità. Ciononostante il responsabile di magazzino conserverà l’autonomia decisionale con una più accurata capacità di valutazione.

Giovanni Ancesci, Head of Innovation di Ammagamma ha così commentato l’uscita del software:

Aware mette a disposizione delle aziende un insieme di strumenti matematici in grado di prevedere la domanda di mercato con un margine di accuratezza molto elevato. Incrementare la capacità di previsione è un tassello fondamentale per l’industria di oggi. Genera anche molteplici benefici quali un netto aumento della reattività e dell’efficacia di risposta alle esigenze del mercato, un servizio più efficiente per la clientela, migliori processi di produzione, l’ottimizzazione della logistica e la riduzione degli sprechi.

