Mario Party Superstars: cosa sapere prima di iniziare a giocare

Cosa serve sapere prima di avviare Mario Party Superstars? Ve lo raccontiamo in questo speciale sugli exploit festaioli del Regno dei Funghi

Ci sono anni in cui Nintendo “vince” l’E3, e il Direct di giugno 2021 ha visto la Grande N condividere con Microsoft la medaglia d’oro: uno dei meriti del colosso di Kyoto è stato Mario Party Superstars, ma se non conoscete la serie è il momento migliore per riassumere cosa serve sapere prima di giocare. Per apprezzare al meglio ciò che il titolo intende mettere sul tavolo da gioco, infatti, è bene capire quali alti e bassi abbiano permeato i precedenti capitoli della saga. D’altronde, quale occasione migliore per guardarsi indietro in vista di un episodio così celebrativo?

Eccheccos’è?

La prima cosa che vorrete sapere, nel caso, è cosa sia, di preciso, Mario Party prima di dedicarci a Superstars nello specifico. In pratica, fino a quattro giocatori lanciano dei dadi per muoversi in un tabellone, in modo non dissimile dal gioco dell’oca. Al termine di ogni turno, i giocatori vengono separati in squadre (tutti contro tutti, due contro due o tre contro uno) per competere in vari minigiochi. Non è il delirio di WarioWare, ma ci si avvicina. Il vincitore di ogni minigioco guadagna monete da spendere per guadagnare Stelle o per ottenere oggetti in giro per il tabellone.

Il giocatore con più Stelle (che ci si può rubare a vicenda; gli strumenti permettono questo e altro, dando spazio alla strategia) dopo un certo numero di turni vince la partita. Non si tratta però di un capitolo interamente nuovo, in realtà. L’idea di base, in modo simile a The Top 100 su Nintendo 3DS, è quella di riproporre minigiochi dai capitoli passati. Ci sono cinque dei tabelloni più amati della prima era del franchise (Nintendo 64), insieme a cento dei minigiochi più amati. Alla fine di ogni turno la partita viene salvata, evitando i consueti scenari da “vescica d’acciaio” in giocatore singolo.

Che c’è di nuovo – Cosa sapere di Mario Party Superstars

Sebbene Mario Party Superstars consista in una raccolta di tabelloni e minigiochi già visti in passato, vorrete sapere cosa ci sia di nuovo. La serie, come già abbiamo ricordato, è nata su Nintendo 64. Dopo che il team di sviluppo, Hudson (Bomberman), è stato assorbito da Konami, la saga ha cambiato gestione passando nelle mani di Nd Cube (Wii Play). Tra le varie innovazioni che quest’ultimo ha apportato, abbiamo un supporto nativo all’online. Per venire incontro a questo, la comunicazione delle reazioni estemporanee avverrà tramite dei comodi timbri da usare anche durante i turni altrui.

In aggiunta all’autosalvataggio, con il quale potremo interrompere le nostre partite, avremo una nuova mano di vernice con la quale i minigiochi classici e i loro tabelloni salteranno molto più all’occhio. Lo scenario dolciario di Peach si preannuncia già molto appetitoso. Inoltre, sapremo in anticipo quanto ci separa dalla prossima Stella: un’aggiunta molto utile in vista dei vari bivi del caso. Infine avremo nuovi personaggi con cui giocare: molti di loro già li conosciamo, ma alcuni come Rosalinda non erano ancora nati al tempo. Per questi ultimi, le porte di alcuni tabelloni si apriranno per la prima volta!

I personaggi – Cosa sapere di Mario Party Superstars

E allora parliamone, visto che abbiamo tirato in ballo il cast. In base ai personaggi già visti nel materiale promozionale (schermate e video), abbiamo potuto stilare una lista preliminare. C’è un motivo, però, se parliamo di qualcosa di provvisorio. Come è successo in Super Mario Party, anche nel caso di Superstars è plausibile che parte del roster sia sbloccabile. Per il momento, possiamo già concentrarci sui soliti sospetti: Mario, Luigi, Peach, Yoshi, Donkey Kong, Wario, Waluigi, Rosalinda e Strutzi. Li descriveremo brevemente in un rapido elenco, in modo tale da farveli conoscere.

Mario: Umile eroe del Regno dei Funghi, che affronta con lo stesso piglio ogni tipo di sfida. Che si tratti delle sue consuete avventure o di una festa delirante, Mario è sempre pronto a farsi avanti al grido di “Let’s-a-go”.

Umile eroe del Regno dei Funghi, che affronta con lo stesso piglio ogni tipo di sfida. Che si tratti delle sue consuete avventure o di una festa delirante, Mario è sempre pronto a farsi avanti al grido di “Let’s-a-go”. Luigi: Gemello minore di Mario, chiamato così dagli sviluppatori per la fortunata assonanza con la parola giapponese ruiji (“simile”). Il suo continuo ruolo da “giocatore 2” lo ha reso un po’ fifone, ma buon sangue non mente: è mosso dalla stessa bontà d’animo del fratello.

Gemello minore di Mario, chiamato così dagli sviluppatori per la fortunata assonanza con la parola giapponese ruiji (“simile”). Il suo continuo ruolo da “giocatore 2” lo ha reso un po’ fifone, ma buon sangue non mente: è mosso dalla stessa bontà d’animo del fratello. Peach: Benevola sovrana del Regno dei Funghi, e disgraziatamente dotata delle guardie del corpo meno prestanti del mondo videoludico. I continui rapimenti da parte di Bowser per motivi non meglio specificati (colpo di stato, o al cuore?) sono fonte costante di avventure per Mario.

Benevola sovrana del Regno dei Funghi, e disgraziatamente dotata delle guardie del corpo meno prestanti del mondo videoludico. I continui rapimenti da parte di Bowser per motivi non meglio specificati (colpo di stato, o al cuore?) sono fonte costante di avventure per Mario. Yoshi: Dopo il suo debutto come cavalcatura, questo vorace e tenero dinosauro è diventato uno degli alleati di Mario più fidati. L’idraulico non sa che tutta la stirpe degli Yoshi si è presa cura di lui e del fratello sin da quando erano in fasce.

Dopo il suo debutto come cavalcatura, questo vorace e tenero dinosauro è diventato uno degli alleati di Mario più fidati. L’idraulico non sa che tutta la stirpe degli Yoshi si è presa cura di lui e del fratello sin da quando erano in fasce. Donkey Kong: Nipote di Cranky Kong, l’originale scimmione che ebbe modo di scontrarsi con Mario nel 1981. Da allora, il clan dei Kong ha abbandonato la rivalità con l’idraulico in favore di una nuova nemesi, il popolo dei kremling.

Nipote di Cranky Kong, l’originale scimmione che ebbe modo di scontrarsi con Mario nel 1981. Da allora, il clan dei Kong ha abbandonato la rivalità con l’idraulico in favore di una nuova nemesi, il popolo dei kremling. Wario: Il suo ruolo nell’albero genealogico di Mario non è precisato, ma basti sapere che è l’esatto opposto del baffone in rosso. Cafone, avido e rozzo: Wario è tutto questo e molto altro, “ma ha anche dei difetti”.

Il suo ruolo nell’albero genealogico di Mario non è precisato, ma basti sapere che è l’esatto opposto del baffone in rosso. Cafone, avido e rozzo: Wario è tutto questo e molto altro, “ma ha anche dei difetti”. Waluigi: Un mistero avvolto in un enigma, Waluigi è comparso per la prima volta nel primo Mario Tennis solo per dare a Wario qualcuno con cui giocare… beh, a tennis in doppio. Sarà anche per questo che compare perlopiù negli spinoff, tranne quello in cui sembrano volerlo tutti.

Un mistero avvolto in un enigma, Waluigi è comparso per la prima volta nel primo Mario Tennis solo per dare a Wario qualcuno con cui giocare… beh, a tennis in doppio. Sarà anche per questo che compare perlopiù negli spinoff, tranne quello in cui sembrano volerlo tutti. Rosalinda: Un tempo orfana della madre, Rosalinda ha passato molti anni nel cosmo. In tutto questo tempo è ascesa ad un livello superiore, per così dire, e Super Mario Galaxy ha implicato che possa anche essere diventata una sorta di dea.

Un tempo orfana della madre, Rosalinda ha passato molti anni nel cosmo. In tutto questo tempo è ascesa ad un livello superiore, per così dire, e Super Mario Galaxy ha implicato che possa anche essere diventata una sorta di dea. Strutzi: Nota come Birdo in inglese, Strutzi viene spesso affiancata a Yoshi negli spinoff per il semplice fatto di sputare uova per hobby. In realtà, il suo debutto in Doki Doki Panic (da noi Super Mario Bros. 2) l’ha vista nel ruolo di nemica onirica di Mario. Captain Rainbow, esclusiva giapponese per Wii, ha ironizzato molto sulla sua ambiguità di genere.

I tabelloni – Cosa sapere di Mario Party Superstars

Avremo a che fare con cinque tabelloni dall’era per Nintendo 64 (ovvero i primi tre). Elencheremo anche i loro nomi inglesi, in modo tale da non causare confusione a chi abbia giocato gli episodi classici. Trattasi di Stazione Spaziale (Space Land, MP2), Torta di compleanno di Peach (Peach’s Birthday Cake, MP1), Bosco Boscoso (Woody Woods, MP3), Isola tropicale di Yoshi (Yoshi’s Tropical Island, MP1) e Terra del Terrore (Horror Land, MP2). Ciascuno di essi fornisce non solo vantaggi differenti, ma anche sfide a cui i giocatori dovranno fare fronte adattando le loro strategie.

Per quanto il caso voglia la sua parte (è Mario Party, d’altronde), giocare senza pianificare non serve (quasi) a niente. Il tabellone Stazione Spaziale, per dirne una, presenta un conto alla rovescia al centro. Ogni volta che viene raggiunto lo zero, si aziona il meccanismo di Bowser: il raggio che ne risulta sottrarrà le monete a qualsiasi giocatore venga colpito. A proposito di Bowser, avrete notato che non l’abbiamo elencato tra i personaggi giocabili. A differenza di episodi recenti come Super Mario Party, in quelli classici il re dei Koopa vestiva i panni di una componente dei tabelloni stessi. Non sappiamo se sarà sbloccabile in qualche modo.

Lista dei minigiochi – Cosa sapere di Mario Party Superstars

Non ci dilungheremo eccessivamente in questo caso, visto che non si tratta esattamente della lista più breve possibile. Abbiamo un elenco dei minigiochi che troverete in questo titolo, e a differenza di quanto abbiamo fatto con i tabelloni li elencheremo solo con il loro nome originale in inglese. Naturalmente, alla ormai quasi imminente uscita del gioco li troveremo con dei nomi ufficiali nella nostra lingua.

Mario Party – N64

Mushroom Mix-Up

Cast Aways

Hammer Drop

Face Lift

Piranha’s Pursuit

Bobsled Run

Tug o’ War

Handcar Havoc

Tipsy Tourney

Shy Guy Says

Crazy Cutters

Bombs Away

Mario Party 2 – N64

Look Away

Quicksand Cache

Sneak ‘n’ Snore

Roll Call

Bowser’s Big Blast

Cake Factory

Speed Hockey

Slot-Car Derby

Mecha Marathon

Balloon Burst

Shell Shocked

Hot Rope Jump

Bumper Balls

Honeycomb Havoc

Bumper Balloon Cars

Sky Pilots

Dizzy Dancing

Archer-ival

Dungeon Dash

Mario Party 3 – N64

Rockin’ Raceway

River Raiders

Storm Chasers

Puddle Paddle

Tidal Toss

Parasol Plummet

Etch n Catch

Messy Memory

Ticktock Hop

Boulder Ball

Picking Panic

Vine with Me

Spotlight Swim

Ice Rink Risk

Hide and Sneak

Mario’s Puzzle Party

Chip Shot Challenge

Cheep Cheep Chase

Coconut Conk

Bounce n Trounce

Motor Rooter

Mush Pit

Eatsa Pizza

Snowball Summit

Mario Party 4 – GameCube

Money Belts

Paths of Peril

GOOOOOOOAL!!

Trace Race

Beach Volley Folly

Booksquirm

Dungeon Duos

Revers-a-Bomb

Mario Party 5 – GameCube

Coney Island

Night Light Fright

Bill Blasters

Ice Hockey

Squared Away

Later Skater

Dinger Derby

Pushy Penguins

Leaf Leap

Tube it or Lose It

Mario Party 6 – GameCube

Burnstile

Rocky Road

Mass Meteor

Dark ‘n Crispy

Trap Ease Artist

Cashapult

Money Belt

Block Star

Pit Boss

What Goes Up…

Catch You Letter

Snow Whirled

Mario Party 7 – GameCube

The Final Countdown

Stick and Spin

Spin Doctor

Pogo-a-Go-Go

Monty’s Revenge

Pokey Pummel

Mario Party 8 – Wii

Winner or Dinner

Paint Misbehavin

Mario Party 9 – Wii

Goomba Spotting

Tackle Takedown

Manor of Escape

Shell Soccer

Mario Party 10 – Wii U

Skewer Scurry

Flash Forward

Rapid River Race

Una montagna di minigiochi – Cosa sapere di Mario Party Superstars

Giocare ad altri esponenti del genere dei party game, come ad esempio Crash Bash (diretto concorrente dei primi tre capitoli), potrebbe avervi messo appetito. Vorrete sapere se c’è modo di giocare semplicemente ai minigiochi e basta. Ebbene, sebbene sia già stato possibile rigiocare i minigiochi sbloccati nei precedenti episodi della saga, sarete felici di sapere che c’è una modalità che risponde a questo specifico desiderio. E, come avrete intuito, quello che abbiamo usato qui sopra non è un semplice titolo a effetto: avrete a che fare con una letterale montagna di minigiochi.

Nota in origine come Mt. Minigames, questa modalità è accessibile direttamente dal menù principale e vi permetterà di competere con altri personaggi. Starà a voi decidere se questi ultimi siano guidati dalla CPU, da altri amici in locale o, perché no, da altri giocatori online. Qui non ci sono tabelloni di sorta: l’unico focus sono e restano solo i minigiochi stessi. Per potervi dare alla pazza gioia, avrete a disposizione sette percorsi differenti per cambiare un po’ le cose. Abbiamo parlato molto della varietà interna al software, ma avremo libertà di scelta anche a livello di hardware?

Dove, quando e come vuoi – Cosa sapere di Mario Party Superstars

Una cosa molto intrigante che è bene sapere in merito a Mario Party Superstars è quanto il team di sviluppo abbia appreso da un errore commesso in Super. Il titolo è infatti concepito in modo tale da poter essere giocato in compagnia non solo su Nintendo Switch, ma anche sul modello Nintendo Switch Lite. Per chi non lo sapesse, l’enfasi sull’utilizzo dei Joy-Con singoli ha reso Super Mario Party inizialmente impossibile da giocare su Nintendo Switch Lite, ma in questo caso abbiamo a che vedere con un gioco quanto mai inclusivo. E, parlando di inclusione, abbiamo anche un sistema di controllo alternativo.

Definire un controller tradizionale come “alternativo” la dice lunga su quanto siano cambiati i tempi, ma stavolta non ci sarà alcuna discriminazione. Contrariamente, di nuovo, a quanto visto in Super Mario Party, stavolta il Pro Controller sarà il benvenuto. In questo modo chiunque potrà giocare nel metodo che più ritiene opportuno, a prescindere dalla sua scelta di controllare i personaggi mediante Pro Controller, Joy-Con oppure tenendo la console in modalità portatile. E questo non è nemmeno l’unico dietrofront rispetto al predecessore: c’è una svolta anche su un altro fronte.

Online e data di uscita

In aggiunta al co-op in locale, come già dovreste sapere Mario Party Superstars supporta anche l’online, cosa che non si poteva dire del precedente capitolo al lancio. Avrete dunque modo di fronteggiare altre persone sui tabelloni (e non), per una festa potenzialmente davvero infinita. Dovrete però tenere conto del fatto che l’online si paga, specie ora che sta per arrivare una versione deluxe dell’abbonamento. Questo “pacchetto aggiuntivo” di Nintendo Switch Online aggiungerà all’offerta i giochi per Nintendo 64 e Sega Mega Drive, nonché dei DLC per altri giochi a partire da Animal Crossing: New Horizons.

La festa arriverà sui nostri Nintendo Switch tra otto giorni esatti, ovvero venerdì 29 ottobre. L’ideale, insomma, per passare in compagnia (e in allegria) qualunque festa abbiate pianificato per Halloween! Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate del gioco? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.