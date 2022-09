Ubisoft Forward Settembre 2022: ecco il link alla diretta!

Eccoci pronti al nuovo Ubisoft Forward di Settembre 2022: tante le novità promesse, molte incentrate sull’universo di Assassin’s Creed (ma non solo!), ecco le nostre anticipazioni e il link alla diretta

Ormai ci siamo! Manca meno di un’ora al prossimo Ubisoft Forward, quello anche andrà in onda proprio questa sera, 10 settembre 2022, a partire dalle 21 italiane, mentre il pre-show partirà alle 20.35. Era da un bel po’ che l’azienda non si faceva vedere e sentire con un palco tutto suo, ma stavolta le novità previste sono davvero interessanti e dunque… eccoci qua! Quel che tutti stiamo ovviamente aspettando è sapere qualcosa sul nuovo Assassin’s Creed, chiamato Mirage, che ha promesso un ritorno alle origini della serie sia in termini di estetica, sia di gameplay e ambientazione, la prescelta Baghdad del IX secolo. Ci aspettiamo dunque un evento piuttosto esteso e corposo, con una durata che molto probabilmente sforerà l’ora.

Non solo Mirage, però. Negli scorsi giorni le indiscrezioni sono state davvero tante, e il noto giornalista Tom Henderson, insider piuttosto affidabile del mondo videoludico, ha già parlato di diversi giochi del brand (ben quattro!) e un DLC. Staremo a vedere! Intanto vi lasciamo qua sotto il link al player per la diretta su YouTube, ma potrete seguirla anche sui canali ufficiali del publisher francese di Twitch.

Non solo Assassin’s Creed sul palco dell’Ubisoft Forward di Settembre 2022: ecco l’evento in diretta live!

Ovviamente non si parlerà solo di Assassin’s Creed, specialmente nei 25 minuti iniziali di pre-show. Sul palco virtuale saranno presenti anche For Honor, Anno 1800, The Crew 2 e Brawlhalla, questi perlomeno quelli già annunciati dalla stessa Ubisoft negli scorsi giorni. E poi chissà, Just Dance? Mario + Rabbids: Sparks of Hope? Staremo a vedere, insomma.

