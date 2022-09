Assistenza Apple: a chi rivolgersi per ogni problema

Assistenza Apple… A chi rivolgersi? Non è una domanda di poco conto. Il motivo è semplice: le regole per l’assistenza Apple, almeno quella ufficiale, sono molto specifiche e discriminano tra molte casistiche. Alcune di queste esclude la possibilità di fare riferimento a un riparatore ufficiale

E’ evidente che, almeno relativamente a queste fattispecie, la questione si complichi e richieda una conoscenza approfondita non solo delle dinamiche che riguardano assistenza e garanzia, ma anche una consapevolezza della soluzioni alternative, rappresentate dai laboratori non autorizzati.

Ne parliamo qui, fornendo allo stesso tempo una panoramica dei guasti più frequenti dei dispositivi Apple.

Dispositivi Apple, i guasti più frequenti

E’ scontato che ogni dispositivo vanti una sua specificità. Sicché le criticità che possono essere riscontrate in un iPhone sono differenti dalle criticità che di norma vengono riscontrate nei Mac. Eppure si segnalano alcuni guasti che sono tipici di tutti i dispositivi, e che allo stesso tempo si riverberano con una certa frequenza.

Il riferimento è in particolare ai guasti alla batteria. Nella maggior parte dei casi, questa carica troppo lentamente o ha una durata minima. Un problema non da poco, soprattutto per chi sta molto tempo fuori casa e non ha sempre a portata di mano un collegamento alla rete elettrica.

Un altro guasto tipico riguarda lo schermo: basta una caduta per causare un danno più o meno grave, o addirittura una rottura. A dire il vero, questo tipo di guasto riguarda soprattutto gli iPhone. Il motivo è scontato, e ha a che fare con le modalità di utilizzo: viene spesso tenuto in una mano, e mentre si compiono le più svariate attività.

Altri guasti comuni riguardano la connettività e gli altoparlanti. In entrambi i casi, l’esperienza d’utilizzo ne risulta seriamente compromessa.

Come funzionano garanzia e assistenza

Sia chiaro, l’assistenza Apple ufficiale può essere contattata sempre e comunque. Tuttavia, solo in alcuni casi è gratuita. In genere, l’accesso alla riparazione “free” è consentito se si rispettano due requisiti: il dispositivo è ancora coperto da garanzia; il guasto non è compreso tra le casistiche di esclusione.

La cattiva notizia è che le casistiche sono abbastanza numerose. Ecco un prospetto di quelle più comuni.

Danni causati da un uso non consono.

Danni cagionati da una modifica alle componenti del dispositivo.

Danni cagionati da interventi di soggetti non convenzionati Apple (es. tentativi di riparazioni andati male);

Danni che impattano solo sull’estetica (e marginalmente);

Danni cagionati da incendi;

Danni allo schermo che non causano una compromissione della visibilità.

Insomma, stiamo parlando di casistiche molte frequenti. Anzi, nella maggior parte dei casi il ricorso a un’assistenza è dovuta proprio alle dinamiche appena elencate.

Cosa fare in questi? Ovviamente, non rimane che affidarsi a un’assistenza autorizzata, che risulti utile anche quando la garanzia è scaduta.

Nell’immaginario collettivo, le assistenza non autorizzate sono sempre meno affidabili di quelle targata Apple. Si tratta di un pregiudizio, che non corrisponde al vero. Esistono tante assistenze non ufficiali che performano quanto e meglio quelle “brandizzate”.

A chi rivolgersi per l’assistenza Apple a Napoli

Ovviamente, esistono assistenze e assistenze. Il mercato è ben nutrito, dunque si trova di tutto, dalla mediocrità all’eccellenza assoluta.

Quali criteri utilizzare nella scelta? Di certo, un’assistenza Apple – allorché non autorizzata – che viene raggiunta da numerosi feedback positivi merita la propria attenzione. Anche una buona presenza online, che funga da punto informativo sui servizi e sulle competenze, rappresenta un indice di affidabilità.

Infine, occorre guardare anche all’approccio alla gestione del cliente, che dev’essere trasparente e prevedere un canale comunicativo sempre aperto.

A Napoli opera un’assistenza Apple che rispetta fedelmente questo identikit: Informatica Napoli. Si occupa principalmente di pc e di dispositivi Mac, Macbook, iMac, Mac Pro etc. Per inciso, Informatica Napoli opera anche nel resto d’Italia, in quanto si affida al corriere espresso per il ritiro e la consegna.

Ad ogni modo, il suo pregio principale è la capacità di operare in assoluta autonomia: non si appoggia ad alcun intermediario. Ciò significa che le riparazioni sono rapide, persino più di quanto garantisca un’assistenza autorizzata. Inoltre, si fregia di uno staff esperto, che ha alle spalle tanti anni di attività.

Informatica Napoli si caratterizza anche per un approccio alla gestione della clientela molto accomodante. Ciò risulta evidente nell’elaborazione dei preventivi, che sono dettagliati e vengono consegnati con estrema rapidità.