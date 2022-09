Recensione Kospet Tank T1: tanto rugged, poco smart

Recensione completa del nuovo Kospet Tank T1, comincia così l’ultima generazione di smartwatch rugged dell’azienda cinese

Dopo lo scorso Tank M1, Kospet tenta ancora una volta l’approccio in un mercato quasi inesplorato, quello degli smartwatch rugged, con il nuovo Kospet Tank T1. Con la sua scocca resistente agli urti, il design sportivo e le estreme certificazioni contro acqua e polvere, riuscirà a soddisfare le aspettative? Scopriamolo insieme nella nostra recensione completa.

Recensione Kospet Tank T1: scheda tecnica

Marca : Kospet

: Kospet Modello : Tank T1

: Tank T1 Display : 1,32″ TFT IPS 360×360

: 1,32″ TFT IPS 360×360 Materiali : metallo + plastica

: metallo + plastica Materiali cinturino : silicone

: silicone Colori disponibili : nero e verde

: nero e verde OS supportati : Android 5.1+ e iOS 10.0+

: Android 5.1+ e iOS 10.0+ CPU : RealTek8762DK

: RealTek8762DK RAM : 64KB

: 64KB ROM : 128MB

: 128MB Batteria : 350 mAh

: 350 mAh Bluetooth : V. 5.0

: V. 5.0 App companion : Fit Cloud Pro

: Fit Cloud Pro Monitoraggio : fino a 20 sport, battito cardiaco, passi, spO2, pressione sanguigna, sonno

: fino a 20 sport, battito cardiaco, passi, spO2, pressione sanguigna, sonno Altro: certificazione IP69K contro acqua (fino a 5 ATM), polvere, pressione

La confezione di vendita porta con sé lo smartwatch, il manuale d’istruzioni, il cavetto di ricarica ed un cinturino extra, sempre apprezzato. Una volta estratto dalla scatola, lo smartwatch ci si presenta in tutta la sua robustezza, con una resistente scocca in policarbonato e un ampio display TFT da 1,32” incavato, meno soggetto a graffi e urti. La prima sensazione è stata quella di uno smartwatch leggero ed altrettanto robusto, l’ideale per per affrontare qualsiasi tipo di avventura. Le linee e le misure lo rendono uno smartwatch poco adatto a polsi esili (come quello di chi scrive) tuttavia il design classico e tradizionale gli permettono di non sfigurare neanche ad eventi ed occasioni più comuni.

Entrambi i cinturini in dotazione sono di media qualità, non il massimo come consistenza ma quantomeno non vi provocheranno fastidiose irritazioni cutenee. Infine, parlando di sensoristica, ci troviamo di fronte al classico setup da smartwatch in questa fascia di prezzo. Troveremo dunque il sensore di battito cardiaco, della rilevazione dei passi, del sonno e dell’ossigenazione nel sangue (spO2). Sempre nella parte inferiore troveremo poi i pin magnetici per la ricarica, che avviene in circa 2 ore.

Hardware e autonomia

Sotto la scocca troviamo un comparto hardware alquanto limitato, ma che permette di gestire egregiamente tutte le funzionalità dell’orologio. Tra queste abbiamo: misurazione del battito cardiaco, dell’ossigenazione del sangue, esercizi di respirazione guidata, sveglia, timer, calcolatrice, cronometro, misurazione dei passi e della pressione, seppur quest’ultima con una discutibile precisione. Per quel che concerne invece la misurazione dei passi, lo smartwatch presenta una notevole sottostima che falsa spesso i risultati di un buon 30%. Nella media poi la quantità di allenamenti disponibili, 20 e di svariati tipi, abbracciando cosi un discreto margine di utenza. Ottimo invece il monitoraggio del sonno, non tanto nelle sue svariate fasi, quanto nella rilevazione di addormentamento e risveglio.

Il risveglio col movimento del polso è ok, piuttosto preciso ma che impiega del tempo per risvegliare il display. Discreta la qualità di quest’ultimo, un pannello da ben 1,32” AMOLED rotondo e con una risoluzione pari a 320×320 pixel. La luminosità di picco è in grado di mostrare adeguatamente il contenuto su schermo anche sotto la luce diretta del sole. A far girare il tutto ci pensa poi una capiente batteria da 350mAh capace di accompagnarci per almeno 14 giorni. Peccato infine per una vibrazione davvero troppo debole, l’assenza del sensore di luminosità e del GPS integrato che vi costringerà a fare affidamento su quello del vostro smartphone.

Software e app companion

Se l’hardware non presenta nulla di eclatante è perché anche il software, commisurato ad esso, si attesta sui medesimi livelli. Difatti le funzionalità e le app saranno quelle e non potranno essere ‘aggiunte’ tramite app companion. Lo smartwatch è e rimarrà come appena estratto dalla confezione. Tuttavia le applicazioni presenti basteranno a soddisfare la maggior parte dell’utenza al quale è rivolto questo tipo di prodotti. Peccato però per qualche traduzione infelice e poco precisa, che spesso potrebbe ritrovarsi a confondere l’utente meno avvezzo a questo tipo di tecnologie.

Discreta l’app companion per smartphone, piuttosto scarna nei contenuti e nelle informazioni ma che permette comunque un preciso accoppiamento Bluetooth (davvero stabile) e sempre pronto a riagganciarsi in caso di disconnessione. L’interfaccia invece avrebbe urgente bisogno di una svecchiata lato grafico e un aggiustamento per quel che concerne le traduzioni, anche qui pessime. In ogni caso, dall’app sarà possibile accedere ai circa 100 quadranti alternativi, di tutti i tipi, peccato solo per la velocità di trasferimento davvero troppo bassa, alcuni impiegheranno addirittura minuti.

Conclusioni e prezzo

Per concludere, il nuovo Kospet Tank T1 farà esattamente quello per cui è stato pensato, ma non si spingerà mai oltre. Dunque se siete alla ricerca di uno smartwatch che vi sappia accompagnare nelle vostre avventure allora è ciò che fa per voi, è davvero rugged! In caso contrario valutate attentamente l’acquisto di questo dispositivo poiché lato smart presenta limitazioni non da poco. In ogni caso tenetelo d’occhio nelle prossime settimane, poiché con i dovuti update potrebbe comunque rappresentare l’acquisto ideale per coloro che cercano uno smartwatch affidabile senza dover necessariamente spendere un capitale.

Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e restate connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!