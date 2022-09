Ubisoft Forward | Assassin’s Creed Mirage finalmente svelato, ecco il trailer!

Punto saliente di tutto l’Ubisoft Forward di questo settembre 2022 e colui che tutti stavamo aspettando: Assassin’s Creed Mirage si è finalmente mostrato con un primo cinematic trailer, vediamolo insieme

Un Ubisoft Forward decisamente ricco di novità per il publisher francese, che ha portato sul palco i suoi brand più famosi e i suoi titoli più attesi. Da Mario + Rabbids: Sparks of Hope, passando per Skull and Bones e The Division Heartland, il palco si è infiammato numerose volte con l’hype dei videogiocatori (e anche il nostro, lo ammettiamo). Il più atteso però ha tardato a farsi vedere. Si sapeva già che gran parte di questo showcase sarebbe stato dedicato al franchise di Assassin’s Creed, che quest’anno festeggia il quindicesimo anniversario, e che sarebbe finalmente stato mostrato il nuovo capitolo. Un omaggio alle origini della serie, forse inteso proprio come reboot (?), Assassin’s Creed Mirage è qui e sembra essere in splendida forma.

Perlomeno da quel che abbiamo potuto capire dal cinematic trailer mostrato sul palco dell’Ubisoft Forward, in questa calda sera di settembre. In Mirage impersoneremo Basim, un più che sveglio e intelligente ladruncolo nelle strade di Baghdad che entra in contatto con gli Assassini, chiamati in questo caso “The Hidden Ones” e tradotti con un poco interessante “Gli Occulti”. Vi lasciamo il primo trailer qua sotto.

Assassin’s Creed Mirage si è finalmente mostrato: ecco il trailer dall’Ubisoft Forward!

Purtroppo non è stato mostrato neanche un briciolo di gameplay, ma dalle informazioni che Ubisoft ha rilasciato sembra voler ricalcare di molto i grandi fasti del franchise. Dal parkour ai combattimenti, passando per città incredibilmente dettagliate e dense di particolari, con gli abitanti che reagiscono ai nostri movimenti e una narrativa a metà fra lo storico e il fantastico. E la fine del trailer fa presagire anche un po’ di sovrannaturale… non ci stupiremmo. Svelata anche la finestra d’uscita, il 2023, ma nessun dettaglio aggiuntivo. Restiamo in attesa, Ubisoft!

Avete visto il primo cinematic trailer di Assassin’s Creed Mirage mostrato sul palco dell’Ubisoft Forward? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!