The Callisto Protocol: rivelati i requisiti PC

Poche ore fa sono stati rivelati i requisiti PC dell’attesissimo The Callisto Protocol, andiamo a scoprirli insieme in questa news dedicata

L’uscita di The Callisto Protocol è ormai alle porte. Pochi giorni ci separano dal day one di uno degli ultimi titoli più attesi di questo 2022. Un survival horror che, spiritualmente, raccoglierà l’eredità della celebre e amatissima saga di Dead Space. Il titolo uscirà per tutte le piattaforme PlayStation (dunque sia PS4 che PS5), per tutte le console Microsoft (Xbox One, Xbox Series X/S) e per PC. Ed è proprio quest’ultima versione ad essere protagonista delle ultimissime ore in quanto sono stati rivelati i requisiti PC proprio di The Callisto Protocol.

The Callisto Protocol: requisiti PC e spazio necessario

Come detto in precedenza sono stati da poco rivelati i requisiti PC di The Callisto Protocol. I requisiti si differenziano in requisiti minimi e consigliati e, chiaramente, insieme ad essi, è stato rivelato lo spazio necessario all’installazione del titolo. Si tratta di 75 GB di memoria. Andiamo, allora, a scoprire tutti i dettagli:

REQUISITI MINIMI:

OS : Windows 10/11

: Windows 10/11 CPU : Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 MEMORIA : 8 GB RAM

: 8 GB RAM GPU : NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580

: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580 DIRECT X: Version 11

REQUISITI CONSIGLIATI:

OS : Windows 10/11

: Windows 10/11 CPU : Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 3600

: Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 3600 MEMORIA : 16 GB RAM

: 16 GB RAM GPU : NVIDIA GeForce GTX 1070 or AMD Radeon RX 5700

: NVIDIA GeForce GTX 1070 or AMD Radeon RX 5700 DIRECT X: Version 12

Tutti i dettagli relativi ai requisiti e all’hardware necessario per giocare al titolo ad ULTRA e con RayTracing attivo verranno rivelati probabilmente nei prossimi giorni. Ricordiamo che il titolo uscirà il prossimo 2 dicembre. Voi siete in hype per The Callisto Protocol? Siete orfani di Dead Space? Fatecelo sapere lasciando un commento nell’apposita sezione sottostante.

