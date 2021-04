Migliori giochi Horror PS4, Xbox One e PC | Aprile 2021

In questa guida andremo a presentarvi quelli che a nostro avviso sono i migliori giochi Horror per PS4, Xbox One e PC da non lasciarsi scappare

La paura è un’emozione primaria, comune sia al genere umano sia al genere animale, può essere reale, evocata dal ricordo o prodotta dalla fantasia. Essa è in grado di sviluppare una forte carica di adrenalina e tensione in chi la prova. Se non riuscite a fare a meno di provarla, se provate gusto nello spaventarvi e se amate l’atmosfera che il terrore è in grado di crearvi intorno, questa guida fa assolutamente per voi. Ecco infatti una serie dei migliori giochi Horror per PS4, Xbox One e PC che non dovreste lasciarvi scappare.

Basta Jump-Scare!

Quando parliamo di Horror, che si tratti di giochi, film o opere di varia natura il tutto spesso viene ricondotto (purtroppo) ad un particolare momento: il Jump-Scare. Se non sapete che cosa esso sia, vi basta pensare a quei momenti in cui, a causa di una scena inaspettata e improvvisa, vi trovate a saltare letteralmente dalla sedia o dal divano. Per quanto ci riguarda, il Jump-Scare, non incarna pienamente il concetto di Horror che abbiamo in mente. Quando parliamo di un qualcosa che deve essere in grado di spaventarci non ci riferiamo a apparizioni improvvise di mostri o spiriti, ma ci riferiamo ad un’idea decisamente diversa.

La paura subentra nel momento in cui riusciamo ad essere pienamente coinvolti in un certo tipo di contesto narrativo e in una certa atmosfera di contorno. Per capire meglio a che cosa ci riferiamo abbiamo deciso di prendere in considerazione una serie di titoli che sono in grado di creare una certa tensione di fondo. Bando alle ciance, spegnete le luci, prendete un cuscino da abbracciare e tuffatevi in questo breve (ma intenso) viaggio verso i migliori giochi Horror per PS4, Xbox One e PC.

Iniziamo con Call of Cthulhu

Partiamo da un gioco molto recente pubblicato lo scorso 30 Ottobre 2018. Il titolo del gioco richiama ad un particolare universo narrativo che è riferito ai romanzi Horror di una vera e propria icona: Lovecraft. Il mito di Chtulhu e degli antichi è un qualcosa che da sempre ha affascinato gli amanti del genere e grazie al lavoro del team di Cyanide e Focus Home Interactive è stato possibile riportare tutto ciò in un videogame.

Ci troveremo a vestire i panni Edward Price, un investigatore privato ed ex veterano di guerra. Il nostro caro Edward, tormentato da incubi e dall’insonnia, si troverà a investigare sulla morte della famiglia Hawkins, avvenuta in un incendio dalle circostanze misteriose. L’unico indizio che avremo sarà un dipinto alquanto inquietante che la madre della famiglia ha realizzato poco prima di morire. Il tutto viene inserito in un particolare contesto carico di tensione e ottime idee che rendono questo titolo uno dei migliori giochi horror degli ultimi anni.

Outlast – Migliori giochi Horror per PS4, Xbox One e PC

Outlast, o ancor meglio, la saga di Outlast fin dall’inizio è riuscita a porsi come un vero e proprio modello per quanto riguarda i giochi Horror e in particolar modo Survival Horror. Non a caso parliamo di un survival, in cui, per l’appunto, il rimanere in vita sarà assolutamente il nostro primo pensiero. Non parliamo di un gioco in cui ci verrà voglia di affrontare i vari “nemici” che ci troveremo di fronte, l’unica idea che ci verrà in mente, nel momento in cui ci troveremo in pericolo, sarà quella di fuggire.

Una telecamera, un’ossessiva ricerca di batterie per non rimanere al buio e tanta ma tanta tensione e paura. Vanno fatti davvero tanti complimenti agli sviluppatori del team di Red Barrels che sono stati in grado di realizzare un eccellente primo capitolo e un altrettanto bello e interessante secondo titolo. Per tutti gli amanti del genere, Outlast e Outlast 2 rappresentano davvero dei must-have.

Until Dawn – Migliori giochi Horror per PS4, Xbox One e PC

Nel caso di Until Dawn ci troviamo di fronte ad un opera diversa dalle altre. Until Dawn è un titolo impostato in maniera molto particolare, esso si inserisce in quella categoria di giochi molto narrativi in cui il gameplay è ridotto all’osso e l’attenzione è focalizzata principalmente sulla trama. Strutturato come un teen-horror, questo gioco, ci pone davanti una storia molto interessante e coinvolgente, ricca di personaggi da gestire come più vi aggrada e piena di colpi di scena. Si tratta di un videogame che potrebbe essere tranquillamente giocato in compagnia, con la possibilità di decidere tutti insieme il destino dei vari personaggi e l’andazzo della storia.

Resident Evil, una saga intera per gli amanti dell’horror

Con Resident Evil ci troviamo, invece, di fronte una vera e propria saga cult del mondo videoludico. Una saga che ha fatto la storia grazie ai suoi capitoli iconici e indimenticabili. Nel caso della nostra guida ci sentiamo di consigliarvi in particolar modo i due titoli un po’ più recenti. Partiamo da Resident Evil 7: si tratta di un capitolo decisamente rivoluzionario. Visuale in prima persona, grafica e animazioni da mozzare il fiato ed una trama da scoprire man mano. RE7 presenta anche una versione VR che potrebbe essere molto interessante per essere pienamente coinvolti in una delle atmosfere Horror migliori degli ultimi anni.

Dopo un capitolo rivoluzionario per la saga, torniamo indietro nel tempo ma con uno sguardo al presente: Resident Evil 2 Remake. Parliamo di un titolo del 2019 e parliamo del Remake di uno dei capitoli più giocati e amati della saga targata Capcom. Una veste completamente nuova che però viene indossata da un gioco solido sin dalla sua prima versione, una trama straordinaria ed una tensione di fondo che vi farà venire la pelle d’oca in più di una situazione. Assolutamente da non perdere.

Little Nightmares – Migliori giochi Horror per PS4, Xbox One e PC

Arriviamo a quella che potrebbe essere la vera e propria sopresa di questa guida: Little Nightmares. Un gioco semplice ma molto d’impatto, capace in pochissimo tempo di farvi entrare in un mondo avvolto da un’atmosfera di tensione ed inquietudine dettata dalle varie sequenze che ci troveremo a giocare. Sviluppato da Tarsier Studios e distribuito da Bandai Namco, Little Nightmares si presenta come un platform in 2D a scorrimento orizzontale, molto simile ad un capolavoro del genere come Inside.

La trama verrà scoperta andando avanti, livello dopo livello e zona dopo zona. L’unica cosa che sappiamo e che ci balza subito agli occhi è il nostro personaggio, avvolto da un impermeabile giallo e di statura decisamente molto piccola, soprattutto rispetto ai vari nemici che incontreremo durante il gameplay. Delizosamente inquietante, in questo modo potremmo riassumere in due parole questo gioco, assolutamente da provare.

The Evil Within – Migliori giochi Horror per PS4, Xbox One e PC

Anche nel caso di The Evil Within parliamo di una (breve) saga. Due capitoli molto interessanti, strutturati molto bene dal punto di vista del gameplay e dello scorrere della narrazione. Ci troviamo di fronte ad un Survival-Horror in terza persona. Il protagonista del gioco è il detective di polizia Sebastian Castellanos che mentre sta investigando su un macabro omicidio, grazie all’utilizzo di alcune telecamere di sorveglianza, riesce a notare che il massacro è avvenuto per mano di uomo incappucciato e coperto da una veste bianca che poco dopo lo assalirà.

Dal momento del vostro risveglio partirà un’avventura rivolta a ricostruire i fatti dell’accaduto e a tentare di spiegare e capire che cosa sia successo a tutta la città. Il tutto sarà inserito in una terrificante atmosfera ottenuta grazie alla presenza di una forza maligna non pienamente identificata.

Il secondo capitolo, The Evil Within 2 è ambientato ben tre anni dopo gli eventi del primo titolo. Per ciò, fondamentale per la comprensione di ciò che accade durante questo secondo capitolo, sarà giocare il primo, in modo tale da avere ben chiare la trama e la storia. Si tratta del più action probabilmente dei giochi citati in questa guida e proprio questo lo rende molto avvincente e coinvolgente. Non ci saranno pause e non ci sarà modo di annoiarvi in quella che sarà un’avventura fatta di tensione, inquietudine e coraggio, e fidatevi, di coraggio ve ne servirà molto!

Alien Isolation – Migliori giochi Horror per PS4, Xbox One e PC

Alien: Isolation è un survival horror in prima persona, sviluppato dallo studio britannico The Creative Assembly e pubblicato il 7 ottobre 2014. La trama si sviluppa alcuni anni dopo gli eventi di Alien. Amanda Ripley viene inviata all’interno della squadra Weyland-Yutani per scoprire qualche segreto in più sulla tragica morte della madre, Ellen. Il suo compito sarà quello di trovare una scatola nera costudita a Sevastopol.

Una volta lì, lo spettacolo sarà a dir poco raccapricciante: l’equipaggio presente si è diviso in piccoli gruppi di saccheggiatori spaventati e paranoici, che accumulano risorse e sparano a vista agli sconosciuti. Ne verrà fuori un’avventura da mozzare il fiato, piena di tensione e suspance che vi terrà incollati allo schermo.

Soma – Migliori giochi Horror per PS4, Xbox One e PC

Soma è un titolo sviluppato da Frictional Games e pubblicato il 22 Settembre del 2015 per Playstation 4 e PC. Si tratta di un gioco che col tempo è riuscito a crearsi un suo spicchio di utenza ma che, probabilmente, meriterebbe maggior successo. Soma si presenta come un survival horror fantascientifico ambientato a Pathos-II, un centro di ricerca sottomarino dove le macchine iniziano ad assumere caratteristiche umane. Il nostro obiettivo, e quello del protagonista della storia, Simon, sarà quello di scoprire tutti i segreti e la verità su ciò che accade e che è accaduto a Pathos-II. Un’esperienza molto interessante e coinvolgente quella offerta da questo titolo, sicuramente da provare.

Chiudiamo con Dying Light

Dying Light è un videogioco survival horror, sviluppato da Techland e pubblicato da Warner Bros. Il titolo è stato rilasciato nel 2015 per PS4, Xbox One e PC. Vestiremo i panni di Kyle Crane, un agente speciale del GRE (un’associazione umanitaria), che viene paracadutato sulla città di Harran, città-stato in Turchia, con l’ordine di recuperare un file segreto rubato dal politico locale Kadir Suleiman, conosciuto meglio come Rais.

Molto note saranno le attitudini criminali e spietate di questo vero e proprio boss locale. La città nasconderà delle terrificanti insidie a cui il nostro protagonista dovrà fare attenzione. Un titolo molto interessante e che si presenta come un FPS dalle tinte decisamente cupe e tetre.

Buon “divertimento”!

