Black Friday Nuki: la sicurezza in forte sconto

Il Black Friday è arrivato anche in casa Nuki che ci propone delle invitanti offerte sui suoi dispositivi di sicurezza

Sulla sicurezza si sa, non bisogna mai risparmiare. Due prodotti a prezzi molto diversi, spesso comportano anche una qualità molto differente. Ma cosa succede se quelli con la qualità migliore vengono scontati ai prezzi della concorrenza? È quello che sta succedendo in questo Black Friday, con Nuki che ci propone la sua famosa Nuki Smart Lock 3.0 in offerta con e senza Nuki Bridge. Ma andiamo con ordine e scopriamo di cosa si tratta.

Nuki Smart Lock 3.0 in offerta per il Black Friday

Si tratta di una serratura smart sicura e facile da installare che permette l’apertura e la chiusura automatica della porta. Questa infatti si può installare in soli 3 minuti sul lato interno della porta senza bisogno di viti o forature e non è identificabile dall’esterno. La gestione può avvenire tramite smartphone o smartwatch, senza bisogno di chiave. La serratura digitale può essere combinata a servizi smart home come Apple HomeKit, Amazon Alexa e Google Home, per un accesso smart completo.

Quando abbinata al Nuki WLAN Bridge potrete gestire questa serratura smart comodamente da remoto. Le comunicazioni fra questi due dispositivi avvengono in modalità cifrata, gli standard elevati sono del livello dell’online banking e confermati da enti certificatori indipendenti.

Si tratta dunque di un dispositivo assolutamente sicuro che non permetterà che la vostra porta venga aperta dal primo malintenzionato. La serratura può funzionare tranquillamente senza il Nuki Bridge, tuttavia se ne consiglia l’acquisto per una miglior esperienza complessiva. La serratura, come potete vedere dai box più in alto, gode di uno sconto del 24% che ne abbassa il prezzo a 129,00 €. Il kit formato da Smart Lock 3.0 e Bridge si trova scontato del 22% per un totale di 209,00 €.

Vi ricordiamo che queste offerte saranno valide solamente per oggi e domani. Cosa ne pensate di questi sconti relativi alla Smart Lock 3.0? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori offerte e news riguardanti l’universo elettronico e tecnologico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!