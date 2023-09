Sand Land: disponibile un nuovo intrigante trailer di gameplay

Sand Land si è mostrato al Tokyo Game Show 2023 con un nuovo coinvolgente trailer di gameplay che vi proponiamo in questa nostra news

Al Tokyo Game Show 2023 è stato svelato un nuovo trailer di gameplay di Sand Land, l’action RPG ispirato al manga omonimo di Akira Toriyama, il celebre creatore di Dragon Ball. Il filmato in questione fornisce un’anteprima dei personaggi, della trama delle avventure dell’action RPG tratto dal manga oneshot di Akira Toriyama. Il video ci introduce il giovane eroe della storia Belzebubù, una sorta di Hellboy in versione nipponica cartoonesca, che ricorda, in qualche modo un giovane Darbura, lo spietato demonico servitore del mago Babidi di Dragon Ball Z. Belzebubù decide di aiutare un vecchio esploratore del deserto e ciò darà avvio a una lunga esplorazione tra dune, creature temibili e mezzi di locomozione di fortuna. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Sand Land: Belzebubù scatena la sua furia nell’ultimo trailer di gameplay

Sand Land è stato presentato per la prima volta nel mese di dicembre 2022 e il gioco, del quale potete visionare l’ultimo trailer di gameplay nella finestra qui in alto, sembra avere buone possibilità di imprimersi nella mente dei giocatori amanti del mondo fittizio di Toriyama. Nella caratterizzazione dei personaggio spicca, del resto, la classica verve umoristica dell’autore suddetto e le situazioni classiche dei suoi manga. La trama del gioco si svolge in uno scenario post-apocalittico pieno di sabbia nel quale l’acqua è quasi sparita del tutto e l’improbabile alleanza composta da il giovane demone, lo sceriffo e un ex militare si troverà a dover salvare numerose vite.

