Summer Game Fest 2023: annunciato Sand Land con un trailer

Sand Land, un nuovo action RPG, è stato annunciato con un trailer nel corso del Summer Game Fest. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Il recente Summer Game Fest è stato un evento davvero ricco di annunci decisamente degni di nota. Molti attesissimi titoli si sono mostrati per l’occasione, e sono state condivise ufficialmente tante nuove informazioni, per la gioia della community videoludica che, dopo la triste notizia della cancellazione dell’E3, temeva di rimanere orfana di un punto di riferimento estivo per quanto riguarda le novità in arrivo. Tra i tanti giochi che abbiamo potuto vedere in azione ce ne sono anche alcuni quasi del tutto inaspettati ma che sembrano davvero promettenti. Uno di questi è certamente Sand Land, annunciato con un trailer del tutto a sorpresa.

Annunciato con un trailer il nuovissimo Sand Land

Nel corso della livestream “Kickoff Live”, Bandai Namco ha annunciato il nuovissimo Sand Land, pubblicando un trailer dedicato (che potete vedere qui sopra). Trattasi di un inedito Action RPG basato sul celebre manga omonimo di Akira Toriyama, ovvero il creatore di Dragon Ball. Nel gioco vestiremo i panni di Beelzebub e, insieme ad un’improbabile gruppo di comprimari, saremo chiamati ad esplorare un mondo desertico, abitato da umani e demoni, e sul quale incombe una grave carenza d’acqua. Il titolo arriverà su PS4, PS5, Xbox Series X/S e PC ma non vi è ancora una data precisa per il rilascio, pertanto non ci resta che rimanere in attesa di prossime comunicazioni da parte degli sviluppatori.

E voi cosa ne pensate? Siete ansiosi di conoscere maggiori informazioni su questo titolo e scoprire cosa ha da offrire? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttotek.it per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin.