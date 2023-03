Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi, annunciato il nuovo titolo della serie!

Bandai Namco ha annunciato il nuovo titolo della serie Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi. Scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata

In occasione delle recenti finali di Dragon Ball FighterZ World Tour 2022/2023, Bandai Namco ha annunciato un nuovo titolo della serie Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi. Il trailer presentato mostra i vecchi giochi (che girano su una TV a tubo catodico) prima di passare a Goku che si trasforma nella forma Super Saiyan Blue. Si tratta di un annuncio che ha generato tantissimo entusiasmo tra i fan della serie videoludica e ovviamente tra tutti gli affezionati al manga-anime.

Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi: ecco il nuovo trailer!

Ulteriori dettagli, come la data di uscita, le piattaforme o il nome ufficiale, rimangono un mistero. Potrebbero esserci ulteriori informazioni all’EVO 2023 dal 4 al 6 agosto, soprattutto perché Dragon Ball FighterZ fa parte della line-up ufficiale. L’inclusione di Super Saiyan Blue potrebbe significare un adattamento delle trame di Dragon Ball Super. Andiamo a verificare tutti i dettagli nel trailer che è stato presentato:

Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi ha debuttato nel 2005 per PlayStation 2 e presentava un roster di 64 combattenti. A differenza di Dragon Ball FighterZ, la prospettiva è da dietro i personaggi, dando un’impressione di arena 3D alle battaglie. Anche i titoli successivi hanno adattato le trame del manga e dell’anime. Con Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3 del 2007 come ultimo titolo principale della serie, sarà interessante vedere come il prossimo titolo evolverà la formula. Fateci sapere che cosa ne pensate, se siete in hype per questo annuncio e se siete tra i tanti che hanno amato e consumato i precedenti capitoli.

Restate sintonizzati su tuttotek.it per ulteriori dettagli e aggiornamenti nelle prossime settimane e nei prossime mesi.