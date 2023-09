In questo articolo di recap potrete trovare tutti gli annunci e i trailer mostrati durante l’evento di Capcom del Tokyo Game Show 2023

Anche quest’anno è tornato il Tokyo Game Show 2023, la fiera sui videogiochi più importante del Giappone. Nel corso del TGS tutte le più grandi compagnie di videogiochi faranno la loro comparsa sul palco per parlare dei loro nuovi titoli e ora è arrivato anche il turno di Capcom. Se volete dare un’occhiata a tutti gli annunci e i nuovi trailer mostrati da Capcom durante il Tokyo Game Show 2023, qui potrete trovarli tutti comodamente.

Dragon’s Dogma 2 | Tokyo Game Show 2023: tutti gli annunci di Capcom

Capcom ha deciso di aprire il suo evento col botto, mostrando subito un nuovo gameplay di Dragon’s Dogma 2. Il filmato mostrato ci ha permesso di assistere ad alcune sezioni di esplorazione e combattimento, ma in particolare si è soffermato sulle vocazioni, cioè le classi che sarà possibile scegliere. In totale all’inizio del gioco saranno disponibili 4 classi differenti, ma nel corso del gioco avrete la possibilità di accedere a nuove vocazioni ibride proprio come accadeva nel precedente capitolo.

Il video mostrato inoltre ci ha permesso anche di osservare meglio il mondo del gioco, ora diviso tra la fiorente terra degli umani e il desertico regno dei Beastrans. A quanto pare queste due regioni si differenzieranno davvero molto sia nell’estetica che nelle sfide e nelle opportunità che presenteranno ai giocatori. Se volete dare un’occhiata a tutte le novità mostrate, qui sotto potrete trovare il gameplay showcase completo.

Resident Evil 4 | Tokyo Game Show 2023: tutti gli annunci di Capcom

Ovviamente durante il TGS non poteva mancare anche Resident Evil 4. A partire da oggi infatti l’ultimo remake di Capcom si arricchisce con Separate Ways, il nuovo DLC dedicato alla storia di Ada Wong. Inoltre sempre da oggi sarà anche disponibile un nuovo aggiornamento gratuito per la modalità mercenari che aggiunge un bel po’ di nuovi contenuti.

Inoltre è stato annunciato che Resident Evil 4 remake e Resident Evil Village sono attualmente in sviluppo per i dispositivi Apple. Questi due giochi infatti arriveranno anche su Mac e iPad compatibili nel corso del 2023.

Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy | Tokyo Game Show 2023: gli annunci Capcom

I fan delle visual novel saranno stati sicuramente felicissimi di vedere il nuovo trailer di Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy. Questa collection racchiude i tre capitoli della saga dedicati ad Apollo e includono al loro interno anche tutti i DLC rilasciati fino ad ora. Questa raccolta inoltre arricchirà i giochi con tante novità, come ad esempio nuovi costumi per i personaggi, una galleria piena di artwork, nuovi doppiaggi e una sezione dove ascoltare comodamente le vostre canzoni preferite.

Inoltre il gioco introdurrà anche la nuovissima modalità storia, in cui potrete godervi gli eventi del gioco senza muovere un muscolo, e la modalità animation studio, una sorta di photo mode in cui sarete liberi di creare delle piccole animazioni combinando liberamente sfondi e personaggi. Apollo Justice: Ace Attorney Trilog sarà disponibile dal 25 gennaio 2024 per PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X | S.

Monster Hunter Now | Tokyo Game Show 2023: tutti gli annunci di Capcom

Ovviamente non poteva mancare anche un momento dell’evento dedicato a Monster Hunter Now, il nuovo gioco mobile di Capcom e Niantic. Il titolo è disponibile da pochissimi giorni, ma a quanto pare a dicembre è già previsto un nuovo grande aggiornamento che include un nuovo mostro. Capcom inoltre ha anche annunciato che a marzo 2024 si festeggerà il ventesimo anniversario di Monster Hunter e per l’occasione ci saranno sicuramente degli annunci legati al brand.

Exoprimal | Tokyo Game Show 2023: tutti gli annunci di Capcom

Capcom ha anche parlato delle novità in arrivo su Exoprimal, il suo nuovo TPS PVE a base di dinosauri. A quanto pare il gioco presto si arricchirà con il title update 2, un aggiornamento che andrà ad introdurre novità come una nuova mappa, una nuova tipologia di missioni, due nuovi rig e la tanto attesa collaborazioni con Street Fighter 6. La compagnia inoltre ha anche mostrato un brevissimo teaser dei contenuti a tema Monster Hunter in arrivo con il title update 3.

Street Fighter 6 | Tokyo Game Show 2023: tutti gli annunci di Capcom

Dopo Exoprimal, Capcom ha finalmente mostrato qualche novità relativa ai contenuti in arrivo per Street Fighter 6, il suo eccezionale picchiaduro. Il 27 settembre infatti sarà finalmente disponibile Aki, una nuova combattente specializzata in rapidi attacchi capaci di avvelenare gli avversari. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo gameplay trailer che ci ha permesso di osservare meglio il suo stile di combattimento e dare un’occhiata ai diversi costumi disponibili all’uscita.

Inoltre Capcom ha annunciato che a partire dal primo novembre sarà anche aggiunto un nuovo rango massimo per la modalità competitiva. Questo nuovo rank è chiamato Legend e potranno entrarne a far parte solo i 500 migliori giocatori di grado Master.

