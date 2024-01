Sand Land: ecco il trailer della data di uscita

Le sabbie infernali di Akira Toriyama invadono il mondo delle console: ecco l’ultimo trailer di Sand Land, con annessa data di uscita

La primavera, quest’anno, si prospetta con un disgelo decisamente più caldo del solito: l’ultimo trailer di Sand Land è arrivato, includendo anche una data di uscita per uno degli adattamenti più improbabili delle opere del papà di Dragon Ball. Al di là di storie come Go! Go! Ackman, il manga di debutto Cowa! ed altre creazioni, infatti, Akira Toriyama non è mai riuscito realmente ad uscire dall’imponente ombra dei Saiyan. Le cose potrebbero cambiare con una meritata seconda chance sul palcoscenico videoludico per la storia autoconclusiva, chiamata SandLand senza spazi su carta ed uscita per la prima volta in Italia nel novembre 2002.

Al diavolo le curiosità: la protagonista nel trailer di Sand Land è la data di uscita

Senza indugiare oltre, come avrete notato dal trailer la data di uscita da segnare sul calendario è il 26 aprile (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S), mentre se volete un background ulteriore vi riassumiamo in breve la premessa di Sand Land. Belzebubù, principe dei demoni, intraprende un viaggio nel mondo post-apocalittico per porre fine alla siccità verificatasi su scala globale. Oltre all’accompagnatore Thief, al suo fianco il nobile demone avrà anche lo sceriffo Rao. I veicoli presenti nel gioco saranno personalizzabili. Come avviene per molte produzioni tripla A, anche in questo caso potremo aspettarci più edizioni: quella standard, la variante Deluxe con elementi cosmetici in-game e la Collector’s Edition comprensiva di gadget. Inoltre, i preordini includono equipaggiamento extra.

Ora sta a voi dirci la vostra: quali altre storie adattereste tra le tante invenzioni di Toriyama? Cowa!? Nekomajin? Pola & Roid? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.