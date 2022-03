PG Nationals: ecco il risultato finale della competizione

Scopriamo insieme in questa news il risultato finale dell’ultima competizione PG Nationals Spring Split 2022

C’è grande fermento sul web, in queste ore, per il risultato finale della competizione Esports PG Nationals, edizione 2022. L’evento, organizzato anche quest’anno da PG Esports, ha visto diverse validissime squadre, composte da giocatori veterani, le quali si sono sfidate sui campi di battaglia virtuali di League of Legends (a proposito, non perdetevi le novità della stagione 2022 di quest’ultimo). E, a sorpresa, quest’anno, a dominare le arene del celebre titolo di Riot Games durante la finale è stato un team esordiente.

PG Nationals volge al termine, ecco il risultato della finale

Così come anche in diversi paesi del mondo, anche in Italia l’attenzione nei confronti degli Esport ha subito una crescita rilevante nel corso degli anni. Sono sempre di più infatti gli appassionati che decidono di cimentarsi nelle più disparate competizioni, e gli sport virtuali sono diventati ormai un vero e proprio fenomeno di massa. Sono sempre di più poi le competizioni dedicate, alcune delle quali nate anche recentemente (come la Lega Scolastica Esports, il primo campionato dedicato alle scuole, di cui vi abbiamo parlato in questo articolo), che si affiancano agli eventi più famosi ed affermati, come quello di cui vi parliamo oggi.

Gli @EsportAtleta si vendincano con un 3-0 secco e al loro primo split in #PGNATS alzano la coppa 🏆 GG WP 🥳 pic.twitter.com/wqt9xDqqhO — PG Esports (@PGEsportsIT) March 20, 2022

Si perché ad essersi appena concluso è un evento piuttosto importante nel panorama degli Esports nazionali. Parliamo del PG Nationals Spring Split 2022, la cui finale ha visto il risultato della sfida tra la squadra Macko Esports ed il team esordiente Atleta Esports. Nonostante le numerose vittorie collezionate dai primi, gli Atleta Esports sono riusciti ad aggiudicarsi il titolo di campioni nazionali, vincendo 3 a 0 e garantendosi l’accesso ai prossimi European Masters Spring di League of Legends.

E voi avete seguito questa o altre competizioni Esports? Cosa ne pensate dei risultati finali di questa edizione?