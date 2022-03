Star Wars Jedi: Fallen Order 2, reveal imminente secondo un rumor

Vari rumor più o meno veritieri su Star Wars: Jedi Fallen Order 2 si susseguono ormai da diverso tempo: secondo uno dei più recenti, il gioco verrà svelato quest’anno, durante uno dei prossimi importanti eventi. Vediamo insieme i dettagli!

Risale ad inizio anno l’annuncio ufficiale di EA secondo il quale ben tre nuovi progetti a tema Star Wars erano in lavorazione presso Respawn Entertainment, tra cui anche il sequel del popolare Jedi Fallen Order. Dato l’annuncio, in molti si aspettavano che il gioco sarebbe stato svelato durante l’annuale EA Play Live estivo, ma la società ha recentemente annunciato che l’evento è stato cancellato. Ebbene, secondo nuovi rumor, l’annuncio di Star Wars: Jedi Fallen Order 2 sarebbe comunque programmato, per un evento diverso però. Scopriamo di seguito quale!

Jedi Fallen Order 2: a quando le nuove avventure di Star Wars secondo il rumor?

Il rumor arriva in particolare da Jeff Grubb, celebre giornalista di GameBeat che dirige il podcast omonimo, che ha affermato che sentiremo parlare di Jedi Fallen Order 2 molto probabilmente al prossimo Star Wars Celebration. Dopo due anni di stop infatti causati dalle problematiche legate alla pandemia, l’evento annuale di celebrazione di Star Wars riprenderà quest’anno dal 26 al 29 maggio, e quindi potremmo aspettarci qualcosa di nuovo in quei giorni.

La Star Wars Celebration di quest’anno si svolgerà ad Anaheim, California. Tornando a Grubb, a rinforzare la sua tesi arrivano altre sue vecchie speculazioni: in precedenza infatti aveva dichiarato che questo sequel sarebbe stato rivelato poco prima dell’E3 e un annuncio alla Star Wars Celebration sarebbe in linea con quanto detto. Nel frattempo, il noto insider Tom Henderson aveva anch’egli affermato che un reveal a maggio, prima del lancio del quarto trimestre del 2022, sarebbe molto probabile.

Per rimanere aggiornati quotidianamente su tutte le novità del mondo videoludico e non solo, restate sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.