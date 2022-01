League of Legends: parte ufficialmente la stagione 2022, ecco tutte le novità

League of Legends apre le porte alla stagione 2022 ricca di novità tra cui nuovi champion, tantissime fantastiche skin e molto altro

La stagione 2022 di League of Legends è cominciata e Riot Games ha rilasciato un video che mostra le novità in arrivo nei prossimi dodici mesi. Si parte alla grande con la patch 12.1, ricca di modifiche a oggetti e campioni, insieme ad alcune nuove fantastiche skin del set Elderwood. Di seguito avremo la patch 12.2, prevista per il 19 gennaio che introdurrà un nuovo campione, Zeri, conosciuta come “La scintilla di Zaun”.

La nuova elettrizzante campionessa sarà un ADC che canalizza la sua magia elettrica per caricare se stessa e la sua micidiale pistola. Nell’attaccare i nemici, aumenterà il proprio danno e la velocità di movimento, rendendola una scheggia infermabile. Inoltre, potrà rubare gli scudi degli avversari per proteggersi.

Si aprono le danze con la stagione 2022 di League of Legends

Le novità della stagione 2022 di League of Legends non finiscono qui. Quest’anno arriveranno tre nuovi campioni, tra cui un personaggio incantatore di supporto, un jungler e uno ancora di cui non si hanno informazioni a riguardo. La patch 12.2 introdurrà anche nuove skin orientali per Sett, Diana, Teemo, Tristana e Xin Zhao per celebrare il capodanno cinese. Finalmente è in arrivo quest’anno anche il rework di Udyr, personaggio presente su League of Legends dal 2009 che riceverà un nuovo aspetto e un gameplay più accattivante e competitivo, in linea con i champion più recenti.

Arrivano novità anche per il gioco mobile Wild Rift con quattro nuovi campioni nelle prossime due patch. Tra questi sarà disponibile Sett e Yuumi nella patch 3.0 e poi Karma e Shen nella patch 3.1. League of Legends: Wild Rift vedrà anche alcune modifiche alla mappa e quest’anno avrà il suo primo torneo di eSport. Ricordiamo che Legue of Legends è disponibile su PC gratis e se volete esplorare questo fantastico universo, è disponibile una serie Netflix basata sul gioco chiamata Arcane, presente nel catalogo dal novembre 2021.

