Paper Mario: Il Portale Millenario, rivelate le dimensioni

La casa di carta del baffone in rosso rivela le sue dimensioni e ora sappiamo quanto posto dovremo fare a Paper Mario: Il Portale Millenario

Quasi a ridosso dell’uscita di uno dei remake più attesi di sempre per quanto riguarda la sfera di Nintendo, quest’ultima ha rivelato le dimensioni effettive della versione digitale di Paper Mario: Il Portale Millenario. L’avventura cartacea, basandosi sulle solide basi del predecessore su Nintendo 64 (a sua volta con un’eredità pesantissima), è retroattivamente divenuta l’apice assoluto per la saga ruolistica di Intelligent Systems. Non a caso, pure nell’era da “tardo 3DS” in cui si trova ora l’ibrida delle meraviglie, il gioco ha fatto da colpo di coda per l’ultimo “vero” Nintendo Direct. Nel caso sia necessario rinfrescare la memoria sui motivi dell’hype, proponiamo qui sotto il recente trailer di panoramica.

Le dimensioni di Paper Mario: Il Portale Millenario su Switch

Siccome abbiamo tergiversato fin troppo, per le dimensioni di Paper Mario: Il Portale Millenario parliamo di 5 GB da tenere liberi. Se volete un paragone con la precedente uscita su Switch, The Origami King ne richiedeva 6,5. Qualora vogliate piuttosto confrontare il tutto con l’originale, complice la portata più modesta dei dischi su GameCube, si parla di poco più di 1 GB. Per quelle che sono le migliorie apportate al remake, compresi i molti ritocchi sul fronte del backtracking (retrospettivamente l’unica vera critica all’originale), abbiamo dunque la riconferma della capacità della Grande N di ottimizzare gli spazi. L’appuntamento, per la qualità complessiva, è invece fissato con l’eventuale recensione a partire dal 23 maggio. Abbiamo dati analoghi per lo spazio occupato da Luigi’s Mansion 2 HD.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa vi aspettate dalla riedizione? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.