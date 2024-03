Paper Mario: Il Portale Millenario, data di uscita confermata

Una rondine non fa primavera, ma un aeroplanino di carta sì: Il Portale Millenario, capitolo più amato di Paper Mario, ha una data d’uscita

Dopo i rumor susseguitisi in merito alle possibili notizie, abbiamo finalmente una data d’uscita per il remake più atteso su Nintendo Switch, quello di Paper Mario: Il Portale Millenario. In occasione della giornata dedicata al baffone, il 10 marzo (o Mar10, nel caso non fosse chiaro), giusto ieri la Grande N ha pensato bene di sganciare la bomba. Il ritorno della seconda avventura cartacea dell’idraulico, consacrata quasi unanimemente come la migliore mai partorita da Intelligent Systems in questo contesto, è previsto per il 23 maggio. Non abbiamo molti altri dettagli, al di fuori delle sporadiche clip di gameplay e schermate dal sito giapponese del gioco, ma il tweet non lascia spazio a dubbi.

Se ti fosse sfuggito: #PaperMario: Il Portale Millenario sbarcherà su #NintendoSwitch il 23/05! pic.twitter.com/xWcFreehVk — Nintendo Italia (@NintendoItalia) March 11, 2024

Il 23 maggio è la data d’uscita di Paper Mario: Il Portale Millenario!

Ora che il gioco ha una data d’uscita, il 23 maggio sancirà la fine del bagarinaggio astronomico a cui l’originale Paper Mario: Il Portale Millenario è soggetto su eBay e simili. Uscito nel 2004 su GameCube, il gioco ha fatto incetta di consensi da parte della critica, mantenendo intatti alcuni elementi narrativi alterandone altri, ad esempio cambiando il rapitore di Peach. Le battaglie a turni fanno dunque il loro atteso ritorno nella serie, mentre rimane intatta l’estetica cartacea migliorata dai più discussi episodi “moderni” della saga. Il framerate sembra essere calato alla soglia dei 30, rispetto agli originari 60, ma non abbiamo conferme ufficiali. Il Mar10 Day ha inoltre confermato l’arrivo di Dr. Mario, Mario Golf e Mario Tennis per l’app Game Boy di Nintendo Switch Online a partire da domani, oltre al day one estivo di Luigi’s Mansion 2 HD e lo sviluppo del secondo lungometraggio degli idraulici.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate delle notizie tanto attese ma altrettanto insperate? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.