Amazon UNIVERSITY Esports: iscrizioni aperte per la stagione 2022

C’è grande frermento, in queste ore, per l’apertura delle iscrizioni dell’Amazon UNIVERSITY Esports, edizione 2022. La competizione, della quale potete trovare anche un approfondimento relativo ad una passata edizione proprio sulle nostre pagine, è dedicata principalmente agli studenti degli atenei di tutta Europa, i quali saranno chiamati a sfidarsi su alcuni dei giochi multigiocatore più importanti al mondo. Il torneo è aperto agli studenti di tutta Italia, e nasce con lo scopo di favorire la socializzazione e lo spirito di squadra tra i ragazzi.

Al via le iscrizioni per l’edizione 2022 dell’Amazon UNIVERSITY Esports

In Italia, così come anche in diversi altri paesi del mondo, l’attenzione nei confronti degli esport è in costante aumento, e sono sempre di più gli appassionati che decidono di cimentarsi nelle più disparate competizioni. Gli sport virtuali stanno diventando, insomma, un vero e proprio fenomeno di massa, e grazie a questo si assiste alla nascita di competizioni sempre nuove, come l’Amazon UNIVERSITY Esports, che si appresta ad inaugurare la stagione 2022.

La competizione, la cui edizione italiana è organizzata anche quest’anno da GGTech, col supporto di PG Esports, permetterà agli studenti di sfidarsi sui campi di battaglia virtuali di League Of Legends, Clash Royale, Legends Of Runeterra, Rocket League e persino i classici scacchi (a proposito, se siete appassionati non perdetevi la nostra lista dei migliori siti di scacchi online). La competizione avrà luogo dal 3 febbraio fino ai primi giorni di aprile, ed i team team potranno pertanto iscriversi fino all’a giornata del 2 febbraio. L’evento sarà sponsorizzato da ACER Predator, Intel e Samsung.

