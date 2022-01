Apex Legends: ecco il trailer della stagione 12

Pubblicato finalmente il trailer di presentazione della stagione 12 di Apex Legends. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Dopo la presentazione dei regali in arrivo per l’anniversario della propria creatura, ora Respawn Entertainment, ci mostra finalmente il trailer ufficiale della stagione 12 di Apex Legends, intitolato “Defiance”. In seguito ai teaser dei giorni scorsi, ora finalmente la software house ha rilasciato un video di presentazione del nuovo aggiornamento, nel quale sono mostrate tutte le principali novità in arrivo nel famoso Battle Royale. Siete pronti a tornare sul campo di battaglia?

Disponibile il trailer della stagione 12 di Apex legends

Era atteso proprio in questi giorni il trailer di presentazione della stagione 12 di Apex Legends. Soltanto qualche giorno fa, infatti, la software house aveva diffuso in rete un video dedicato a Mad Maggie, il nuovo personaggio giocabile che farà il proprio debutto in occasione del nuovo aggiornamento. Ora, nel recente video dedicato, possiamo vedere , tra le altre cose, la nuova leggenda in azione, assieme a interessanti dettagli di trama.

Il trailer infatti ci permette di dare uno sguardo approfondito alle abilità di Mad Maggie, la quale sarà dotata di interessanti gadget tattici (ad esempio ne viene mostrato uno in grado di sputare fiamme per stanare i nemici dalle coperture), così come di un’abilità passiva non ancora del tutto chiara, ma che sembra potenziare velocità e resistenza del personaggio. Nel video assistiamo infine al destino che attenderà la mappa Olympus, assieme a nuovi indizi sulla trama del nuovo aggiornamento, che, lo ricordiamo, arriverà in tutto il mondo il prossimo 8 febbraio.

E voi cosa ne pensate? Siete ansiosi di gettarvi a capofitto nelle novità di questa nuova stagione? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.