I nuovi giochi per Xbox Game Pass di luglio 2021

Sono stati annunciati, in arrivo tutti durante il mese di luglio, nuovi giochi nel già vastissimo catalogo dell’Xbox Game Pass: vediamo insieme di che cosa si tratta!

Luglio è iniziato da qualche giorno, e con esso sono già arrivati sull’Xbox Game Pass nuovi giochi già preannunciati durante il mese di giugno. Tra Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts, Gang Beasts, Limbo e Bug Fables: The Everlasting Sapling, i giocatori del servizio di proprietà Microsoft hanno avuto soltanto un assaggio di quello che uscirà in questo mese: è stata infatti di recente annunciata ufficialmente un’altra carrellata di titoli in arrivo prossimamente su Game Pass. Vediamo di seguito di che cosa si tratta!

Xbox Game Pass: ecco i nuovi giochi di luglio

Iniziamo senza ulteriori indugi con Tropico 6, in arrivo in data 8 luglio su console, cloud e PC. Per quanto riguarda i titoli legati all’EA Play (incluso, ricordiamo, nell’Xbox Game Pass Ultimate), è in arrivo anche EA Sports UFC 4 per i fan delle MMA. Arriverà inoltre anche Dragon Quest Builders 2 in cloud, permettendo ai giocatori di poter godere di questo sandbox RPG anche su cellulare.

Continuando con altri nuovi giochi in arrivo a luglio su Game Pass, in data 15 luglio arriveranno altri tre titoli. Prima di tutto, sia Bloodroots sia Farming Simulator 19 approderanno sul catalogo, giocabili su tutte le piattaforme. Importantissimo il terzo titolo, ovvero The Medium, che sarà accessibile solo tramite cloud.

Sono da citare anche i titoli che scadranno e che quindi non saranno più presenti nel Game Pass a partire da questo mese. Innanzitutto, EA Sports UFC e EA Sports UFC 2 verranno rimossi dal catalogo EA Play il 14 luglio. Inoltre Endless Space 2 e Downwell lasceranno Xbox Game Pass per PC insieme a CrossCode per tutte le piattaforme il 15 luglio.

Se volete rimanere aggiornati sul catalogo dell’Xbox Game Pass e su tutte le notizie più importanti del settore videoludico, restate sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.