AOC I1601P: nuovo monitor portatile 15.6″ con connessione USB ibirida

Il nuovo monitor portatile AOC I1601P può essere connesso sia via USB-C che via USB-A grazie all’adattatore fornito in bundle. Si tratta di un monitor da 15,6 pollici che può essere utilizzato in mobilità

AOC, lo specialista di display e principale fornitore di monitor gaming, espande il proprio portfolio di monitor portatili con il nuovissimo I1601P. I monitor portatili sono una soluzione semplice per estendere il setup basato su un singolo monitor a una soluzione multi-monitor, sia on the go, che al lavoro o in un piccolo home office. Con 15.6″ (39.5 cm) il nuovo I1601P è caratterizzato da una compattezza che lo rende simile ai display nelle dimensioni. AOC I1601P combina risoluzione Full HD e pannello IPS per riprodurre colori pieni, nitidezza e un ampio angolo di visione (170/170°). Può essere collegato via USB-A e USB-C, grazie ad un unico cavo incluso nella confezione.

Che sia dall’ufficio o dalla propria casa, lavorare sarà molto più semplice grazie ad un secondo schermo che aumenta la produttività raddoppiando efficacemente lo spazio di lavoro. Per molti è ormai ovvio che lavorare su un singolo schermo, come il display di un portatile, rende più complessi i flussi di lavoro a causa di uno spazio di lavoro sovraccarico. Anche quando non si lavora da casa, lavorare con più schermi è utile per gli utenti. Essi, infatti, sono abituati a lavorare con due display alla propria scrivania e richiederanno lo stesso comfort anche on the go, in treno o in aereo, ovunque essi si trovino.

I display portatili AOC sono dei “salvavita” in questi casi. Il portfolio di display portatili AOC ha molte opzioni; l’I1601FWUX, ad esempio, offre un monitor portatile da 15,6″ con connettività USB-C, mentre il modello I1659FWUX offre un pannello simile con tecnologia USB DisplayLink attraverso connettore USB-A. Il nuovissimo I1601P combina il meglio di entrambi i mondi, grazie alla soluzione ibrida one-cable. Per laptop e dispositivi dotati di USB-C, il AOC 1601P può essere collegato facilmente tramite un singolo cavo USB-C. La connessione alimenta il display e trasferisce il segnale video tramite la modalità USB Displayport Alternate.

Connettività ibrida USB-C e USB-A con il nuovo AOC I1601P (cavi inclusi)

Oltre la flessibilità

Mentre la tecnologia USB-C sta diventando sempre più comune, i vecchi computer portatili e i vecchi dispositivi potrebbero non avere questo tipo di connessione. In questi casi, la tecnologia DisplayLink trasferisce il segnale video attraverso il connettore USB-A, garantendo istantaneamente una maggiore produttività a tutti i vecchi e nuovi dispositivi. I driver DisplayLink possono essere scaricati da una varietà di sistemi operativi, tra cui Windows, macOS, Android, ChromeOS e Ubuntu.

Tecnologia USB-C DisplayLink del nuovo AOC I1601P

La flessibilità di utilizzo che si estende dai nuovi ai più vecchi modelli di computer assicura infinite modalità di utilizzo. Al lavoro o a casa, alcuni dispositivi potrebbero avere un connettore USB-C e alcuni soltanto il connettore USB-A, il nuovo I1601P assicura che il dispositivo possa essere esteso in ogni caso. I benefit di uno schermo in più sono infiniti; un solo display può mostrare un’e-mail di un cliente mentre sull’altro è possibile visionare un documento Word o un foglio di lavoro. O semplicemente è possibile guardare un video su un display e prendere note sull’altro.

Portarlo ovunque in sicurezza

Il design di AOC I1601P è minimalista, con retro in alluminio grigio e una cornice nera sottile sul davanti. La cover SmartCase inclusa protegge il display da graffi e può essere utilizzata con funzione di stand ripiegabile. Con soli 800 g di peso, è abbastanza leggero da essere comodamente portato in uno zaino o in una borsa, ovunque si decida di andare: in aereo, in treno o semplicemente nel tragitto casa-lavoro.

AOC I1601P USB-C SmartCase

Il nuovo AOC I1601P è dotato di pannello IPS da 15.6″ con risoluzione 1920 x 1080 e refresh rate da 60 Hz e tempo di risposta GtG di 5 ms. Con luminosità pari a 220 nits e un rivestimento antiriflesso, è utilizzabile nelle situazioni di illuminazione più comuni. La tecnologia LowBlue può essere attivata per ridurre le luci blu potenzialmente dannose. Il nuovo I1601P può essere utilizzato in modalità orizzontale e verticale. Il blocco schermo, infine, può essere attivato tramite i pulsanti fisici e anche tramite il software i-Menu, dove è possibile attivare anche la funzione Auto-Pivot.

i1601p_top_view

img3

i1601p_back_to_right

Il nuovo AOC I1601P sarà disponibile a partire da agosto 2021 ad un prezzo consigliato di € 239. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!