Marvel’s Guardian of the Galaxy: secondo gli sviluppatori il gioco avrà il doppio dei dialoghi di Deus Ex

Secondo gli sviluppatori di Eidos Montreal, Marvel’s Guardian of the Galaxy sarà pieno zeppo di dialoghi

All’E3 2021 Square Enix ha sorpreso tutti con l’arrivo di un nuovo gioco dedicato ai Guardiani della Galassia. Eidos Montreal si sta occupando di creare quest’avventura single player dedicata ai famosi eroi della Marvel. Oggi gli sviluppatori di Eidos hanno riferito che Marvel’s Guardian of the Galaxy avrà davvero moltissimi dialoghi, tanto da superare alcune pietre miliari del genere RPG come i titoli della serie Deus Ex.

Marvel’s Guardian of the Galaxy sarà molto incentrato sulla narrativa e sui dialoghi tra personaggi

Il nuovo titolo di Eidos Montreal, che già si sono occupati di realizzare Marvel’s Avengers, farà molto affidamento sulla possibilità di avere una scelta all’interno delle conversazioni tra i personaggi. Il senior gameplay director, Patrick Fortier, in un’intervista su Game Informer ha riferito che Marvel’s Guardian of the Galaxy avrà il doppio delle interazioni rispetto a un titolo della serie Deus Ex. I personaggi parleranno spesso tra loro, e nei momenti più tranquilli si scambieranno battute, frecciatine e aneddoti proprio come se stessimo assistendo a un film dedicato a questi supereroi.

Alcuni dialoghi presenteranno anche delle scelte che potrebbero cambiare completamente gli eventi successivi, anche se per il momento è presto per sapere se queste scelte influiranno anche sula trama generale e su ipotetici finali multipli. Marvel’s Guardian of the Galaxy arriverà il prossimo 26 ottobre su PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S e PC. Su Nintendo Switch arriverà una versione giocabile esclusivamente in cloud. Gli sviluppatori hanno già annunciato che il gioco sarà incentrato esclusivamente sul single player e non avrà in futuro nessun DLC o microtransazione.

