Judgment: il gioco potrebbe approdare su Xbox Game Pass

L’offerta del Xbox Game Pass, che comprende l’intera saga open world picchiaduro Yakuza (compreso l’ultimo capitolo Yakuza: Like a Dragon), potrebbe arricchirsi anche del titolo spin off Judgment. Il porting per rendere quest’ultimo giocabile tramite Play Station 5, Xbox Series X|S e Google Stadia è stato pubblicato lo scorso Aprile; originariamente, il gioco era uscito nel 2018 ed era giocabile solamente tramite PlayStation 4. Inoltre, la data di uscita del suo seguito è stata fissata per il prossimo autunno.

Judgment: ecco perché potrebbe arrivare su Xbox Game Pass

L’indizio riguardante il probabile arrivo di Judgment su Xbox Game Pass è contenuto in un tweet rilasciato dall’account ufficiale del servizio. All’interno di questo è infatti possibile leggere un lungo elenco di nomi, tra i quali troviamo anche quello di Takayuki Yagami, il protagonista del gioco in questione. In un tweet pubblicato successivamente, il nome di Yagami appare coperto da un frego e affiancato dal commento: “Oopsie woopsie”, come ad intendere che sia stato aggiunto per errore. L’attenzione verso “l’incidente” che gli autori hanno posto fa però pensare che si tratti piuttosto di una strategia comunicativa finalizzata ad aumentare l’hype rispetto al prossimo arrivo sul servizio del gioco.

Made a slight error in the original but it's ok we fixed it with some help from our friends at @GroundedTheGame (great handwriting btw) pic.twitter.com/lRKtLdrQIB — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) June 21, 2021

Judgment, come si è detto, è un titolo spin off della saga Yakuza ed è stato sviluppato da Ryū ga Gotoku e pubblicato da SEGA. Il gioco combina elementi picchiaduro tipici della saga da cui ha origine con altri di tipo investigativo e, rispetto ai titoli della serie canonica, ha un tono decisamente più cupo. Il protagonista Takayuki Yagami ha le sembianze del noto attore e cantante nipponico Takuya Kimura.

