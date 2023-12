E3: cronaca di una fine, l’evento annuale stavolta chiude per sempre

“This is the end, beautiful friend”: l’inesorabile fine dell’E3 è infine giunta, con un annuncio che chiude per sempre le porte della fiera

È con malcelato sconforto che, con fascia nera sull’avambraccio, vi comunichiamo la fine dell’E3: l’ultimo comunicato chiude effettivamente ogni possibilità di rivedere l’evento nato a Los Angeles nel 1995. Dopo anni difficili costellati di rumor sul capolinea, l’intervista del Washington Post con il presidente dell’Entertainment Software Association (ESA) Stanley Pierre-Louis ha decretato la dipartita della fu Electronic Entertainment Expo. Dopo oltre due decadi in cui l’evento ha fatto da showcase annuale per l’industria videoludica, con la complicità maligna della pandemia che gli ha concesso un ritorno solo nel 2021 in formato esclusivamente digitale, siamo giunti a quel capolinea. Vi lasciamo al tweet di commiato da parte del profilo social ufficiale.

“Addio, addio, E3 addio, noi ci dobbiamo lasciare”: la fine di un evento chiude un’era

Per quanto dichiaratamente scontento del concetto di “World Premiere”, Geoff Keighley non ha mai fatto mistero di aver brindato alla possibile fine dell’E3, grazie anche al famigerato tweet che chiude (letteralmente) un occhio sulla cancellazione dell’edizione 2022 dell’evento. Solo tre mesi fa l’ESA sperava in uno showcase reinventato nel corso degli anni a venire; speranze rivelatesi vane nell’intervista, con cui Pierre-Louis ha dichiarato quanto “difficile” fosse “dire addio ad un evento tanto amato”. Naturalmente il tutto è anche da imputare agli showcase singoli delle varie aziende, come i Nintendo Direct e gli Ubisoft Forward. Tuttavia, al grido di “GGWP” come nel tweet qui sopra, non resta altro che crogiolarci nel ricordo dei momenti classici come il debutto in pubblico di Reggie Fils-Aimé, dei 599 dollari di PlayStation 3 e l’iconica Ikumi Nakamura.

Ora sta a voi dirci la vostra: siete a lutto anche voi, o il Summer Game Fest è un valido sostituto? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.