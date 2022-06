Scrittura di videogiochi: i passi da compiere per avere una carriera

Ecco tanti ottimi consigli su cosa fare per assicurarvi una carriera nella scrittura di videogiochi di successo, nonostante le numerose sfide che probabilmente incontrerete

Uno degli aspetti positivi di una carriera nel settore dei videogiochi è la possibilità di combinarla con gli studi. La carriera nel settore dei videogiochi è una delle carriere più ambite della generazione attuale. Sempre più persone iniziano ad apprezzare l’industria dei videogiochi. L’obiettivo principale di uno scrittore di videogiochi è quello di creare una storia, delle esercitazioni e una descrizione dei personaggi nel gameplay. Uno scrittore di videogiochi di solito lavora a fianco del level designer, dello sviluppatore di giochi e del game designer per creare il design e la storia del videogioco. Come scrittore di videogiochi, è necessario essere cauti, soprattutto se si è studenti. Se non si fa attenzione, infatti, si potrebbe dare priorità a un’attività piuttosto che a un’altra. Tuttavia, per la maggior parte degli studenti è più facile portare avanti la propria carriera mentre studiano, perché possono chiedere agli esperti di scrittura di tesi di laurea. Pertanto, la prossima volta che avrete bisogno di aiuto per completare i vostri documenti accademici o per capire le istruzioni, saprete qual è il posto giusto dove chiedere aiuto.

Ci sono molti scrittori di videogiochi, quindi è necessario essere bravi per penetrare con successo nel settore. Come per altre professioni, ci sono molti modi per sfondare nel settore dei videogiochi. Il modo più comune è uscire dalla propria comfort zone e sforzarsi di imparare dalle persone migliori del settore. Come scrittore di videogiochi, si può trovare un lavoro indipendente su vari progetti con piccoli team, oppure lavorare per una grande azienda. Lavorando in proprio, scriverete la vostra storia in modo indipendente. Allo stesso modo, dovrete finanziare da soli il progetto, poiché gli altri editori non sono disposti a correre il rischio di finanziarvi. La maggior parte degli scrittori di videogiochi che ho incontrato ha iniziato la propria carriera andando a scuola e iscrivendosi ad un corso di formazione o ad un corso di laurea. Il vantaggio di intraprendere questa strada è che aumentano le possibilità di ottenere un’opportunità di lavoro, soprattutto se ci si laurea con un portfolio di lavori. I seguenti suggerimenti vi aiuteranno a realizzare la vostra carriera nella scrittura di videogiochi.

Una carriera nella scrittura di videogiochi

Migliorare le proprie capacità di scrittura

Diventare uno scrittore di videogiochi sarà difficile se non si hanno eccellenti capacità di scrittura. Allo stesso modo, intraprendere questa carriera non sarà facile se non vi piace l’intero processo di scrittura. Purtroppo, alcuni scrittori valutano erroneamente le loro capacità di scrittura sopravvalutandosi. Ma bisogna essere sempre umili. Per migliorare le proprie capacità di scrittura è necessario avere molta dedizione, lavorare sodo ed essere disposti e pronti a uscire dalla propria comfort zone. Indubbiamente, non tutti nascono con grandi capacità di scrittura; pertanto, alcuni individui dovranno impegnarsi più di altri per realizzare i propri desideri.

Sforzarsi di conseguire una laurea legato al mondo della scrittura

Le persone hanno capacità diverse, e questo è uno dei motivi per cui non bisogna mai confrontare le proprie capacità con quelle dei colleghi. Alcuni studenti diventano eccellenti scrittori senza necessariamente frequentare un istituto di formazione. Tuttavia, non sarebbe male iscriversi a un corso di laurea in ambito letterario, perché aiuterebbe a dimostrare la propria serietà e preparazione nell’arte della scrittura. Se state facendo fatica per migliorare le vostre capacità di scrittura, non preoccupatevi! Perché scrivere contenuti accattivanti è qualcosa che si può imparare con la giusta formazione. Il posto migliore per migliorare le proprie capacità di scrittura è un luogo in cui altre persone si sforzano di fare lo stesso. È molto probabile che alcune persone che lavorano in note società di videogiochi non abbiano mai avuto la possibilità di frequentare l’università. Tuttavia, come già detto, iscriversi a un corso di laurea o ad altri corsi di formazione non è mai una cattiva idea.

Giocare tanto, tantissimo!

Ironia della sorte, la maggior parte delle persone che desiderano diventare scrittori di videogiochi non è in grado di citare nemmeno tre titoli di giochi recenti con una trama abbastanza evoluta. Ci sono molte somiglianze tra romanzi e film. Tuttavia, i film sono leggermente diversi perché descrivono una storia in modo univoco. Questo è uno dei motivi per cui imparare a giocare è molto importante. Pertanto, se uno studente vuole imparare a scrivere giochi e a scrivere media interattivi, deve dedicare tempo sufficiente a imparare a giocarli.

Imparare a chiedere aiuto

Molte persone hanno difficoltà a svolgere una determinata attività. Non c’è nulla di sbagliato nel non riconoscere che non si riesce a fare qualcosa. Chiedere aiuto potrebbe farvi risparmiare un paio di minuti o di ore, che invece avrete utilizzato per fare ricerche su un determinato argomento nei libri di testo. Il modo più semplice per imparare qualcosa che non si conosce è chiedere aiuto agli esperti. Se non chiedete aiuto, è molto probabile che nessuno vi venga in soccorso e rimarrete soli. Come la scrittura accademica, anche la scrittura di videogiochi non è una passeggiata; a volte potreste avere difficoltà a comprendere diversi concetti. Per questo motivo, un passo essenziale verso una carriera nella scrittura di videogiochi è imparare a chiedere aiuto nei giusti luoghi e alle persone giuste.

Lasciarsi coinvolgere dai videogame

Grazie al progresso tecnologico, molte persone riescono a sviluppare giochi senza essere limitate dagli editori. In altre parole, oggi vengono creati più giochi che mai. In quasi tutti i giochi c’è un game designer e un artista che si dedica al processo di narrazione. Allo stesso modo, la tecnologia ha reso il processo di comunicazione molto semplice. Pertanto, se desiderate partecipare al progetto di gioco, potreste considerare di inviare una e-mail a questi sviluppatori e informarvi sui requisiti necessari per diventare uno scrittore freelance.

Una carriera nella scrittura di videogiochi: conclusioni

Anche se diventare uno scrittore di giochi di successo non è una passeggiata, potete diventarlo, a patto che siate disposti e pronti a uscire dalla vostra comfort zone. Grazie ai progressi tecnologici, ci sono molti modi per penetrare nel settore dei giochi se solo lo si desidera davvero. Ad esempio tanto per cominciare, potreste prendere in considerazione l’idea di iscrivervi ad un corso presso un istituto di formazione superiore per dimostrare la vostra serietà nel mestiere. In sostanza, chiunque può migliorare le proprie capacità di scrittura, purché sia disposto e pronto a perseguire i propri desideri. Dalla sezione videogiochi è tutto, continuate a seguirci!