Naughty Dog: al lavoro su un nuovo Uncharted?

Ormai è passato qualche anno dalla pubblicazione degli ultimi Uncharted, ma non l’amore di Naughty Dog per questa saga

Al giorno d’oggi siamo a quota cinque anni dalla pubblicazione de L’eredità perduta e ben sei da Fine di un ladro e questo è dovuto al fatto che Naughty Dog ha avuto il suo bel da fare, vedi The Last of Us Parte II, ma sembra che i “cagnacci” abbiano voglia di tornare in azione e far proseguire le avventure di Nathan Drake. Andiamo dunque a capire un po’ meglio la faccenda!

Naughty Dog: alla ricerca di personale per Uncharted

Christina-Marie Drake McBrearty (con una parte di cognome che ricorda già il buon Nathan) di Naughty Dog, infatti, ha dichiarato su LinkedIn come sia stata assunta nelle vesti di recruiter per trovare del nuovo personale da impiegare nello sviluppo di un prossimo capitolo di Uncharted.

Questa è dunque una notizia più che buona, soprattutto se si va a sommare con le dichiarazioni dell’estate scorsa del co presidente della società, Evan Wells, che ha parlato dell’amore che il team nutre per questa saga e di come “vuole vedere di più”.

Va poi ricordato che un altro titolo per le avventure di Nathan Drake era già entrato in fase di sviluppo, presso i SIE Bend Studio appena dopo l’uscita di Days Gone, con i “cagnacci” che supervisionavano il progetto, ma alla fine nulla di fatto. All’inizio del 2022 è toccato poi ad una Collection per PS5 che, in teoria a luglio, dovrebbe sbarcare su PC, ma per il momento non c’è ancora niente di sicuro.

Ad ogni modo, mentre aspettiamo che i colloqui abbiano termine, che ne dite di ingannare l’attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!