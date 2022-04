Nintendo Switch Online: un rumor parla dell’aggiunta di titoli per NES

Recentemente il servizio Nintendo Switch Online è stato “preda” di alcuni leak, qui abbiamo parlato del possibile arrivo di giochi per i vari Game Boy, che adesso sono tornati a “colpire” il catalogo per NES. Ma andiamo avanti con un po’ di ordine.

Abbiamo già parlato di alcune di queste chicche del retrogaming, così come abbiamo suggerito a Nintendo Switch Online di ampliare il proprio catalogo sia per quanto riguarda il Nintendo 64 che per il Sega Mega Drive, ma mai avremmo pensato che sarebbero arrivati così presto dei rumor sui prossimi giochi per il mitico NES!

L’utente di Twitter Kaitlyn Molinas ha infatti twittato, vi lasciamo qui sotto il suo tweet, che i prossimi giochi per questa storica console a 8 bit potrebbero essere l’immortale Tetris, il sempre giallo Pac – Man ed una combo di capitoli di Mega Man e Castlevania tra i vari. Davvero niente male come ampliamento, non trovate anche voi?

First we have a leaked NES Online application, which contains all of the currently available titles, as well as several new ones. Notably it contains Pac-Man, Tetris, Galaga, Megaman, and Castlevania.

Below is a comparison of the current version and this master version. pic.twitter.com/5FImVuUxMW

— Kaitlyn Molinas (@orcastraw) April 18, 2022