Uncharted Legacy of Thieves Collection: in arrivo anche su PC?

Uncharted: Legacy of Thieves Collection ha portato le avventure di Nathan Drake su PS5 all’inizio del 2022, ma un rumor sembra suggerire che il nostro eroe potrebbe arrivare anche su PC

Mai come in questo periodo le avventure del celeberrimo Nathan Drake sono state così al centro dell’attenzione, anche per il film al cinema con Tom Holland e Mark Wahlberg, ed un’edizione come Uncharted: Legacy of Thieves Collection (qui la nostra recensione approfondita) era quello che si voleva per vivere il quarto capitolo e The Lost Legacy su PS5. Ma a quanto pare ci si potrà giocare anche su PC secondo un rumor, cerchiamo quindi di vederci un po’ più chiaro.

Uncharted Legacy of Thieves Collection: lo sbarco di Nathan Drake in estate?

Sin da quanto è stato presentato il titolo in esame per la prima volta, Uncharted: Legacy of Thieves Collection, la Sony aveva dichiarato che, prima o poi, sarebbe stato possibile vederlo anche su PC oltre che su PlayStation. Ovviamente non c’è ancora niente di ufficiale, ma sembra che su Steam si stia intravedendo un certo “bagliore”.

Recentemente sono state apportate delle modifiche ad alcune pagine di giochi presenti su Steam, come spiegato dal creatore di SteamDB con un post su Twitter, e quindi pare che il buon Nathan Drake potrebbe arrivare sui PC degli appassionati il 15 luglio.

Valve added release timestamps in the API, and they are visible even for unreleased games. Steam requires setting a planned release date (even if the page says coming soon) for games to have a store page. I tracked them all on @SteamDB. https://t.co/KhCyHOLrAz — Pavel Djundik (@thexpaw) March 16, 2022

Assieme a lui la stessa cosa potrebbe verificarsi anche per Sniper Elite 5 (26 maggio), Test Drive Unlimited Solar Crown (22 settembre) e Scorn (7 ottobre), ma ripetiamo che non c’è ancora nulla di ufficiale perciò prendete tale notizia con le dovute pinze.

