Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name è stato in sviluppo per sei mesi

Lo sviluppo di Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name è durato a malapena sei mesi, rivela il director a capo del progetto

Metà anno, ecco quanto ha impiegato Ryu Ga Gotoku Studio per lo sviluppo di Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, così racconta entusiasta il director Masayoshi Yokohama parlando dei sei miseri mesi di travaglio. In un’intervista, il game designer ha considerato l’idea di fare dello spin-off un semplice DLC, prima di trarne un’intera avventura. Lo spin-off, ambientato a cavallo tra gli eventi di Yakuza 6 e del suo sequel, racconta di come Kazuma Kiryu ha finto la sua morte, sparendo dai radar per proteggere i suoi cari. Potete trovare la nostra fonte consultando il tweet che, per dovere di cronaca, abbiamo incluso qui sotto.

Like a Dragon Gaiden Was Developed in Just Half a Year https://t.co/byuj0sWR4M pic.twitter.com/8VicnUWu2v — GamingBolt (@GamingBoltTweet) November 3, 2023

Passano i mesi, passano gli anni, ma dopo lo sviluppo Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name torna a far danni

Con un prezzo ridotto rispetto agli standard odierni della Tripla A, il gioco esce settimana prossima e includerà una demo di Infinite Wealth, in uscita invece a gennaio. “Tra Gaiden e l’ottavo capitolo non cambia granché”, ha dichiarato Yokohama. “Intendo che, in un certo senso, il primo è un derivato del secondo. Sarebbe bastato un interludio di mezz’ora per raccontare il passato di Kiryu, ma abbiamo trovato molto più interessante l’idea di dargli un gioco a parte, che è poi il modo in cui tutto ha avuto inizio. Il motore grafico è lo stesso, quindi avevamo già buona parte del lavoro fatto.” È stato Yokohama stesso, proprio per questo, a proporre un gioco a parte.

Con un prezzo ridotto rispetto agli standard odierni della Tripla A, il gioco esce settimana prossima e includerà una demo di Infinite Wealth, in uscita invece a gennaio.