Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, cosa sapere sul gioco

Legnate, sganassoni e draghi tatuati sulla schiena, ecco cosa sapere prima di tuffarsi in Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

Siccome ormai dovreste ben conoscerci, con ogni uscita di rilievo c’è anche un vademecum su cosa occorre sapere in merito al nuovo gioco in questione, e Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name non fa eccezione. RGG Studio e SEGA hanno il loro bel daffare con il franchise un tempo noto come Yakuza, e con Infinite Wealth non troppo lontano (previsto a gennaio) il titolo di cui parliamo ci farà da antipasto. Si tratta infatti di un anticipo neanche troppo esagerato sul day one: si parla di giovedì prossimo, il 9 novembre. Vediamo di sviscerare quei dettagli che potrebbe farvi comodo tenere a mente.

Premessa e distretti | Cosa sapere di Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

Partiamo dalla cosa più fondamentale da sapere di Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Il protagonista Kazuma Kiryu avrebbe dovuto dileguarsi dalla serie con Yakuza 6: The Song of Life, per poi comparire alla fine dell’episodio successivo. La trama del gioco si concentra su cosa ha fatto nel frattempo, tra una morte simulata e la protezione dei figli adottivi. L’avventura si svolgerà in diversi distretti open world, due dei quali (Sotenbori e Yokohama) sono familiari ai fan della serie. Il terzo distretto, “the Castle”, è nuovo ed è stato descritto come “un parco divertimenti per adulti”.

Gameplay: combattimento corpo a corpo e stili di lotta | Cosa sapere di Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

Parliamo del gameplay. Yakuza 7 è stato un grande cambiamento per diversi motivi, uno su tutti il cambio di genere. Mentre Like a Dragon: Infinite Wealth seguirà le orme dei predecessori con un sistema di combattimenti a turni, Gaiden è un ritorno alle origini, con il combattimento in tempo reale che contraddistingue tutte le storie di Kazuma. Gestire più stili di lotta è il pane per gli appassionati: il gioco ne avrà due. Il primo è lo stile Yakuza, ovvero il classico combattimento rissoso per cui abbiamo imparato ad amare Kiryu. Il nuovo stile Agent, invece, ricorre a gadget, tecniche di arti marziali e movimenti rapidi.

Personaggi vecchi e nuovi | Cosa sapere di Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

Nella storia vedremo un conflitto tra due fazioni familiari ai giocatori: l’alleanza Omi e la fazione Daidoji, il che si traduce in tanti volti noti. Daigo Dojima, capo attuale del clan Tojo e Masaru Watase, patiarca dell’alleanza Omi, faranno il loro ritorno insieme a Goro Majima e Taiga Saejima. Pure per Ichiban Kasuga, protagonista di Infinite Wealth, avrà un ruolo così come Masaharu Kaito da Judgment e Lost Judgment. In fatto di facce nuove, Kosei Shishido e Yuki Tsuruno della famiglia Watase, insieme a Homare Nishitani III, giovane capo del clan Kijin, Kihei Hanawa e Yoshimura della fazione Daidoji… più molti altri. Parecchi.

Akame, storie secondarie e minigiochi | Cosa sapere di Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

Un’altra debuttante molto importante è Akame, l’informatrice di Sotenbori descritta come una donna di mondo “acclimatata ai bassifondi della città” grazie ad una rete di conoscenze. Sarà lei a fornirvi le quest secondarie, oltre a distribuire a Kiryu le sue informazioni per mandarlo a conoscere tanta gente in luoghi differenti. A proposito di attività facoltative, i minigiochi come da tradizione non mancheranno. Segnaliamo in tal senso le gare di automobili giocattolo Pocket Circuit insieme alla Boutique per personalizzare l’aspetto del protagonista, alle freccette e all’immancabile karaoke.

Classici SEGA e club del cabaret | Cosa sapere di Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

In puro stile Animal Crossing (quello per GameCube), il gioco includerà l’opzione di andare in sala giochi per darsi alla pazza gioia. I classici SEGA disponibili includono giochi per Master System e titoli arcade. Segnaliamo Alex Kidd in Miracle World, Daytona USA 2, Fighting Vipers, Enduro Racer, Alien Syndrome e Galaxy Force. Se però preferite il cabaret, a tornare da Yakuza 0 c’è pure quello. Nel distretto “the Castle” potrete trovare un presentatore tra cinque differenti, ed è qui che il gioco… passerà al live action? Sì, così è stato detto, ma su come il gioco gestirà la transizione ne sappiamo quanto voi.

Colosseo e nuova voce | Cosa sapere di Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

Un’altra attività secondaria che fa di nuovo capolino è l’arena, qui nota come Colosseo. Sempre al distretto inedito potrete trovare tre differenti tipi di battaglia di fronte ad un pubblico scatenato, tra tornei, eventi speciali, Hell Rumble (dove dovrete affrontare nemici a frotte) e molto altro, con la possibilità di cambiare personaggi giocabili. Ma se l’idea di metter mano (per menar le mani) a qualcuno di diverso da Kazuma, aspettate solo che apra bocca. Non sarà più Darryl Kurylo a dare allo storico protagonista la sua classica voce inglese, infatti, bensì il doppiatore e youtuber Yong Yea (che tornerà anche per Infinite Wealth).

Formati e prezzo | Cosa sapere di Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

Ammettetelo: siete corsi fin quaggiù senza leggere il resto e abbiamo parlato a vanvera. Tranquilli, vi capiamo benissimo. L’andazzo è quello: stiamo virando tutti verso il digitale, e Like a Dragon Gaiden farà lo stesso. Il gioco uscirà fisicamente in Giappone, ma altrove sarà solo scaricabile. In fatto di prezzo, tenendo fede al suo ruolo da antipasto questo titolo intende volare un pizzico più basso. Parliamo nello specifico di una cinquantina, contrariamente ai settanta a cui mira Infinite Wealth. Non scordatevi che esiste il Game Pass, chiaramente se siete in possesso di una console Xbox!

Requisiti PC

Chiudiamo il nostro riassuntone con una cosa per i giocatori che intendono spolparsi Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name su PC, ovvero i requisiti da sapere. Senza ulteriori indugi, vi mostriamo qui sotto le due liste e vi diamo appuntamento alla prossima guida.

Requisiti minimi: i5-3470 (3.2 GHz)/Ryzen 3 1200 (3,1 GHz), GeForce GTX 960 (2GB VRAM)/Radeon RX 460 (2GB VRAM)/Arc A380 (6GB VRAM), 8GB RAM

i5-3470 (3.2 GHz)/Ryzen 3 1200 (3,1 GHz), GeForce GTX 960 (2GB VRAM)/Radeon RX 460 (2GB VRAM)/Arc A380 (6GB VRAM), 8GB RAM Requisiti consigliati: i7-4790 (3.6 GHz)/Ryzen 5 1600 (3.2 GHz), GeForce RTX 2060 (6GB VRAM)/Radeon RX Vega 56 (8GB VRAM)/Arc A750 (8GB VRAM), 8GB RAM

Ora sta a voi dirci la vostra: abbiamo menzionato qualcosa che non ricordavate? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.