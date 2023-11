Call of duty: Modern Warfare 3, la campagna ha una durata di 4 ore

Stando ad alcuni report sembra che la campagna del nuovo Call of duty: Modern Warfare 3 avrà una durata di solamente 4 ore

I Call of Duty sono da sempre noti per concentrarsi principalmente sul multiplayer piuttosto che sulla modalità storia, ma nonostante ciò c’è comunque una fetta di giocatori che amano divertirsi con la campagna. In genere la storia singleplayer dei COD è sempre stata un’esperienza abbastanza breve ma, a quanto pare, sembra che con il loro nuovo titolo Activision abbia deciso di accorciarne drasticamente la durata. Secondo alcuni report infatti sembra che la campagna del nuovo Call of duty: Modern Warfare 3 avrà una durata di solamente 4 ore.

La campagna di Modern Warfare 3 inizialmente doveva essere un DLC

I giocatori che hanno prenotato Call of duty: Modern Warfare 3 hanno avuto modo di giocare in anteprima la campagna di questo nuovo capitolo. I fan però sembrano essere davvero molto insoddisfatti dell’esperienza, dato che a quanto pare sembra durare solamente 4 ore. Inoltre tanti giocatori hanno criticato anche la qualità della scrittura del titolo, definendolo poco brillante e paragonabile a un filler.

La breve durata della campagna di questo nuovo COD probabilmente è dovuta agli iniziali piani di Activision riguardo un nuovo capitolo della serie. La compagnia inizialmente infatti non aveva intenzione di pubblicare un nuovo Call of Duty nel 2023, ma bensì un DLC dedicato al singleplayer e uno al multiplayer. Alla fine però Activision ha cambiato idea e ha deciso di accorpare questi due contenuti aggiuntivi per poi pubblicarli come un gioco a se. Ovviamente la qualità di una storia non si evince dalla sua durata oppure dal fatto che fosse inizialmente programmata come un DLC ma, viste le prime reazioni del pubblico, sembra che la campagna del nuovo COD potrebbe non ricevere un’accoglienza molto calorosa al lancio.

Call of duty: Modern Warfare 3 sarà disponibile dal 10 novembre per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttotek.it. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.