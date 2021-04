Tutti i vincitori degli Oscar 2021: fra sorprese e conferme

La notte più sfavillante dell’anno si è appena conclusa. Fra grandi sorprese e attese conferme come sempre non siamo rimasti delusi dei premi assegnati dall’Academy alla fine di questo sventurato anno cinematografico che ha visto moltissimi film mai approdare sul grande schermo. Ma la qualità non passa certo dal mezzo attraverso il quale viene diffusa. Ecco quindi tutti i vincitori degli Oscar 2021

Nella notte fra il 25 e il 26 aprile 2021 si sono svolti i 93° Academy Awards ossia la cerimonia degli Oscar che ogni anno consacra le pellicole più belle dell’anno trascorso. Durante il 2020 molti sono stati i sacrifici fatti dall’industria cinematografica che spesso si è ritrovata a dover rilasciare film direttamente in streaming a causa delle severe chiusure dettate dalle norme anti-covid. Ma il cinema non si è fermato e soprattutto la qualità non ha smesso di arrivare ai più affamati cinefili come noi. Per questo stanotte abbiamo visto, fra Los Angeles e altre location in giro per il mondo tutti i vincitori dell’anno più difficile ma anche che più ci ha fatto stringere attorno alla nostra passione. Ecco tutti i vincitori degli Oscar 2021.

Oscar 2021: categorie, candidati e vincitori

Miglior film

Una donna promettente, regia di Emerald Fennell

The Father, regia di Florian Zeller

Judas and the Black Messiah, regia di Shaka King

Mank, regia di David Fincher

Minari, regia di Lee Isaac Chung

Nomadland, regia di Chloé Zhao

Il processo ai Chicago 7, regia di Aaron Sorkin

Sound of Metal, regia di Darius Marder

Miglior regia

Lee Isaac Chung – Minari

Emerald Fennell – Una donna promettente

David Fincher – Mank

Thomas Vinterberg – Un altro giro

Chloé Zhao – Nomadland

Miglior attore

Riz Ahmed – Sound of Metal

Chadwick Boseman – Ma Rainey’s Black Bottom

Anthony Hopkins – The Father

Gary Oldman – Mank

Steven Yeun – Minari

Miglior attrice

Viola Davis – Ma Rainey’s Black Bottom

Andra Day – The United States vs Billie Holiday

Vanessa Kirby – Pieces of a Woman

Frances McDormand – Nomadland

Carey Mulligan – Una donna promettente

Miglior attore non protagonista

Sacha Baron Cohen – Il processo ai Chicago 7

Daniel Kaluuya – Judas and the Black Messiah

Leslie Odom, Jr. – One Night in Miami…

Paul Raci – Sound of Metal

Lakeith Seinfield – Judas and the Black Messiah

Miglior attrice non protagonista

Maria Bakalova – Borat – Seguito di film cinema

Glenn Close – Elegia americana

Olivia Colman – The Father

Amanda Seyfried – Mank

Youn Yuh-jung – Minari

Miglior sceneggiatura non originale

Sacha Baron Cohen, Anthony Hines, Dan Swimer, Peter Baynham, Erica Rivinoja, Dan Mazer, Jena Friedman e Lee Kern, soggetto di Sacha Baron Cohen, Anthony Hines, Dan Swimer e Nina Pedrad per Borat – Seguito di film cinema

Christopher Hampton e Florian Zeller per The Father

Chloé Zhao per Nomadland

Kemp Powers per One Night in Miami…

Ramin Bahrani per La tigre bianca

Miglior sceneggiatura originale

Emerald Fennell per Una donna promettente

Will Berson e Shaka King, soggetto di Will Berson, Shaka King, Kenny Lucas e Keith Lucas per Judas and the Black Messiah

Lee Isaac Chung per Minari

Darius Marder e Abraham Marder, soggetto di Darius Marder e Derek Cianfrance per Sound of Metal

Aaron Sorkin per Il processo ai Chicago 7

Miglior montaggio

Una donna promettente

The Father

Nomadland

Sound of Metal

Il processo ai Chicago 7

The sound of Metal

Miglior fotografia

Sean Bobbitt per Judas and the Black Messiah

Erik Messerschmidt per Mank

Joshua James Richards per Nomadland

Dariusz Wolski per Notizie dal mondo

Phedon Papamichael per Il processo ai Chicago 7

Miglior colonna sonora

Terence Blanchard per Da 5 Bloods

Trent Reznor e Atticus Ross per Mank

James Newton Howard per Notizie dal mondo

Emile Mosseri per Minari

Trent Reznor, Atticus Ross e Jon Batiste per Soul

Miglior canzone originale

“Fight For You” (musiche di H.E.R. e Dernst Emile II, testo di H.E.R. e Tiara Thomas) – Judas and the Black Messiah

“Hear My Voice” (musiche di Daniel Pemberton, testo di Daniel Pemberton e Celeste Waite) – Il processo ai Chicago 7

“Husavik” (musiche e testo di Savan Kotecha, Fat Max Gsus e Rickard Göransson) – Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga

“Io Sì” (Seen)” (musiche di Diane Warren, testo di Diane Warren e Laura Pausini) – La vita davanti a sé

“Speak Now” (musiche e testo di Leslie Odom Jr. e Sam Ashworth) – One Night in Miami…

Migliori costumi | Oscar 2021 vincitori

Alexandra Byrne per Emma.

Ann Roth per Ma Rainey’s Black Bottom

Trish Summerville per Mank

Bina Daigeler per Mulan

Massimo Cantini Parrini per Pinocchio

Miglior sonoro

Warren Shaw, Michael Minkler, Beau Borders e David Wyman per Greyhound – Il nemico invisibile

Ren Klyce, Jeremy Molod, David Parker, Nathan Nance e Drew Kunin per Mank

Oliver Tarney, Mike Prestwood Smith, William Miller e John Pritchett per Notizie dal mondo

Ren Klyce, Coya Elliott e David Parker per Soul

Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Carlos Cortés e Phillip Bladh per Sound of Metal

Miglior scenografia | Oscar 2021 vincitori

Peter Francis e Cathy Featherstone per The Father

Mark Ricker, Karen O’Hara e Diana Stoughton per Ma Rainey’s Black Bottom

Donald Graham Burt e Jan Pascale per Mank

David Crank ed Elizabeth Keenan per Notizie dal mondo

Nathan Crowley e Kathy Lucas per Tenet

Migliori trucco e acconciature

Marese Langan, Laura Allen e Claudia Stolze per Emma.

Eryn Krueger Mekash, Matthew Mungle e Patricia Dehaney per Elegia americana

Marese Langan, Laura Allen e Claudia Stolze per Ma Rainey’s Black Bottom

Gigi Williams, Kimberley Spiteri e Colleen LaBaff per Mank

Mark Coulier, Dalia Colli e Francesco Pegoretti per Pinocchio

Migliori effetti speciali | Oscar 2021 vincitori

Matt Sloan, Genevieve Camilleri, Matt Everitt e Brian Cox per Love and Monsters

Matthew Kasmir, Christopher Lawrence, Max Solomon e David Watkins per The Midnight Sky

Sean Faden, Anders Langlands, Seth Maury e Steve Ingram per Mulan

Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley e Scott Fisher per Tenet

Nick Davis, Greg Fisher, Ben Jones e Santiago Colomo Martinez per L’unico e insuperabile Ivan

Miglior film d’animazione

Onward – Oltre la magia, regia di Dan Scanlon

Over the Moon – Il fantastico mondo di Lunaria, regia di Glen Keane

Shaun, vita da pecora: Farmageddon – Il film, regia di Will Becher e Richard Phelan

Soul, regia di Pete Docter

Wolfwalkers – Il popolo dei lupi, regia di Tomm Moore e Ross Stewart

Miglior documentario

Collective, regia di Alexander Nanau

Crip Camp: Disabilità rivoluzionarie, regia di Nicole Newnham e Jim LeBrecht

El agente topo, regia di Maite Alberdi

Il mio amico in fondo al mare, regia di Pippa Ehrlich e James Reed

Time, regia di Garrett Bradley

Miglior film straniero

Un altro giro, regia di Thomas Vinterberg (Danimarca)

Better Days, regia di Derek Tsang (Hong Kong)

Collective, regia di Alexander Nanau (Romania)

The Man Who Sold His Skin, regia di Kaouther Ben Hania (Tunisia)

Quo Vadis, Aida?, regia di Jasmila Žbanić (Bosnia ed Erzegovina)

Miglior cortometraggio

Feeling Through, regia di Doug Roland

The Letter Room, regia di Elvira Lind

The Present, regia di Farah Nabulsi

Two Distant Strangers, regia di Travon Free e Martin Desmond Roe

White Eye, regia di Tomer Shushan

Miglior cortometraggio d’animazione

La tana, regia di Madeline Sharafian

Genius Loci, regia di Adrien Mérigeau

Opera, regia di Erick Oh

Se succede qualcosa, vi voglio bene, regia di Michael Govier e Will McCormack

Yes-People, regia di Gísli Darri Halldórsson

Miglior cortometraggio documentario | Oscar 2021 vincitori

Colette, regia di Anthony Giacchino

A Concerto is a Conversation, regia di Kris Bowers e Ben Proudfoot

Do Not Split, regia di Anders Hammer

Hunger Ward, regia di Skye Fitzgerald

A Love Song For Latasha, regia di Sophia Nahli Allison

E voi per chi tifavate? Quanti dei titoli vincitori degli Oscar 2021 avete già visto e quanti non vedete l’ora di poter vedere? Fatecelo sapere nei commenti e non dimenticate di continuare a seguire tuttoteK!