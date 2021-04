Il Comitato Olimpico Internazionale annuncia le prime Olimpiadi eSport

Buone notizie per tutti gli amanti dell’eSport e dei videogiochi. Il Comitato Olimpico Internazionale ha dato il via alle Olympic Virtual Series, le prime Olimpiadi dedicate agli eSport

Dopo anni di discussioni sul fatto che i videogiochi possono essere considerati, oltre che un passatempo, anche dei veri e propri sport, viene oggi fatto un enorme passo avanti sulla questione in seguito alla notizia diramata dal Comitato Olimpico Internazionale (IOC). Gli eSport faranno parte ufficialmente delle Olimpiadi.

Gli eSport entrano alle Olimpiadi

L‘IOC ha infatti dato il via alle prime Olimpiadi dedicate agli eSport. In particolare il Comitato, in partner con cinque Federazioni Sportive Internazionali (IFs) e diversi game publisher, produrrà le prime Olympic Virtual Series (OVS). Queste ultime avranno luogo a partire dal 13 maggio, fino al 23 giugno 2021. Inoltre, precederanno i Giochi Olimpici di Tokyo del 2020. Le OVS andranno a mobilitare un gran numero di sportivi e di appassionati, oltre che a raggiungere nuovi tipi di pubblici. Il Presidente dell’IOC, Thomas Bach, ha dichiarato che le Virtual Series saranno una nuova ed unica esperienza digitale che mira a stabilire e far crescere un legame con nuovi tipi di pubblici nel campo degli sport virtuali.

Il lancio delle OVS è coerente con le linee guida dettate dall’Agenda Olimpica 2020+5, ovvero incoraggia la partecipazione sportiva e promuove i Valori Olimpici con un focus speciale sui giovani. Molte persone si sono dimostrate entusiaste, in particolar modo David Lappartient, Presidente dell’Esports and Gaming Liaison Group (ELG) e dell’Unione Ciclistica Internazionale, il quale si mostra entusiasta della collaborazione tra le diverse Istituzioni e Federazioni e del passo avanti compiuto in favore del Movimento Olimpico e degli eSport. Ecco i nomi delle 5 Federazioni che faranno parte delle OVS.

World Baseball Softball Confederation (WBSC) – eBaseball Powerful Pro Baseball 2020, Konami Digital Entertainment.

(WBSC) – eBaseball Powerful Pro Baseball 2020, Konami Digital Entertainment. Union Cycliste Internationale (UCI) – Zwift, Zwift inc.

(UCI) – Zwift, Zwift inc. World Rowing – Open format.

– Open format. World Sailing – Virtual Regatta, Virtual Regatta SAS.

– Virtual Regatta, Virtual Regatta SAS. Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) – Gran Turismo, Polyphony Digital.

Ciascuna di esse offrirà i corrispettivi eventi in formato digitale, massimizzando in questo modo la partecipazione e dando priorità all’inclusività. Tutti gli eventi differiranno in forma e concept e saranno disponibili per gli atleti partecipanti sulle rispettive piattaforme fornite dai publisher. I fan invece, potranno seguire gli eventi sui Canali Olimpici. Restiamo dunque in attesa di ulteriori dettagli per i rispettivi eventi Olimpici dedicati agli eSport.

Per acquistare giochi in sconto, andate sul nostro link di Instant Gaming! Per rimanere aggiornati sulle prossime news a tema videoludico, restate sulle pagine di tuttoteK.