Oscar 2022: spunta l’ipotesi Miglior direttore dei casting

Alla vigilia della notte degli Oscar sorge spontanea una domanda: perché gli Academy Awards dovrebbero inserire la categoria Miglior direttore dei casting? Proviamo a dare una risposta

Sono passati pochi mesi da quando è arrivato il comunicato ufficiale che gli Oscar, a partire dal 2024, dovranno rispettare nuove regole per l’inclusività. Una proposta particolarmente importante e significativa in termini di rappresentazione, che permetterà a gruppi troppo spesso sottorappresenati di avere le stesse opportunità di tutti gli altri.

Si tratta di una piccola rivoluzione nel mondo degli Academy Awards, che dovranno abbracciare il cambiamento a favore di una mentalità più aperta e proiettata verso il futuro e l’uguaglianza.

Ma a proposito di cambiamenti nell’ambito delle premiazioni, c’è qualcosa che nelle ultime settimane sta facendo discutere non poco su Internet. Di cosa stiamo parlando? Chi bazzica tra le discussioni a tema Oscar saprà sicuramente che ci riferiamo all’ipotesi di includere la statuetta per il Miglior direttore dei casting all’interno delle categorie dei più prestigiosi premi dell’industria cinematografica.

Le categorie tecniche includono l’Oscar per i migliori costumi, effetti speciali, per il trucco, la fotografia, la scenografica, ma nulla per quanto riguarda i direttori dei casting.

Se ci pensiamo, è un riconoscimento che è stato recentemente inserito in altri tipi di premiazioni come gli Emmy o i BAFTA. Non è forse arrivato il momento che lo facciano anche gli Oscar? Dopotutto, la buona riuscita di un film dipende anche dalle performance degli attori coinvolti, ed è giusto che a chi si è occupato di scegliergli venga dato onore al merito, ancor di più se pensiamo che i casting director fanno parte della giuria dell’Academy!

Un sogno ancora irrealizzato

In realtà, se facciamo un salto indietro nel tempo e torniamo al 2017, scopriamo che la questione era già stata sollevata dopo l’Oscar alla carriera ricevuto dal compianto casting director Lynn Stalmaster, una vittoria che aveva fatto sperare che la categoria venisse finalmente presa in considerazione per le premiazioni.

Numerosi membri del settore avevano espresso le proprie opinioni a riguardo.

Tom Donahue, che nel 2013 aveva girato un documentario per la HBO volto a celebrare la storia dei direttori dei casting, aveva sottolineato l’importanza del ruolo nella buona riuscita di una pellicola, mentre David Rubin aveva lodato il talento di Lynn per a er saputo sempre scegliere attori che sembrassero autentici in ogni lungometraggio.

Oscar al Miglior direttore di casting: la parola ai diretti interessati

Ad oggi, tuttavia, la situazione non è cambiata per i direttori dei casting, che rimangono ancora a mani vuote durante le premiazioni agli Oscar.

E ora che le discussioni sugli Academy Awards sono particolarmente calde, i direttori dei casting hanno fatto presente l’importanza di ricevere il riconoscimento che gli spetta.

Ai microfoni di Los Angeles Times, Carmen Cuba ha dichiarato:

Siamo i primi a essere assunti. Se Nina Gold o Victoria Thomas firmano un contratto, l’industria si fida immediatamente dell’idea che si tratti di un film importante. Siamo noi che diamo il via a tutto: le prime idee, le audizioni, il budget, la pianificazione. […] È una collaborazione, e se 23 categorie sono elegibili, dovremmo esserlo anche noi.

Il direttore dei casting e co-presidente di CSA insieme a Russel Boast, Rich Mento, ha commentato dicendo che si tratta di un’assoluta priorità per l’organizzazione, e poi ha aggiunto:

Secondo la mia opinione, la ragione più chiara è che non è chiaro il lavoro che facciamo […] I migliori direttori dei casting non lasciano impronte.

Parole che riecheggiano anche nel discorso di Lora Kennedy, che ha commentato così:

Il nostro lavoro si svolge a porte chiuse. È privato, sacro. Non possiamo mostrarti i nastri delle audizioni, non possiamo mostrarti i nostri appunti. Apparentemente non stiamo costruendo nulla. Non stiamo cucendo niente. Quindi non ci sono prove tangibili del nostro contributo adeccezione di ciò che è sullo schermo.

Laray Mayfield, che si è occupata dei casting di Mank, ha affermato:

Ci dicono che la notte degli Oscar è già troppo lunga. Ma il sottotesto è che non siamo abbastanza importanti da poterci dedicare cinque minuti. Questo è sconvolgente, doloroso e deludente. Mi considero un artista tanto quanto costumisti, scenografi, editor e scrittori. Lavoriamo con esseri umani, non con oggetti inanimati. Il direttore del casting dà vita al film.

Intervistata da BBC, Lucy Bevan, direttrice dei casting in film come Maleficent e The Dig, ha affermato di sperare di vedere ad un certo punto l’Accademy riconoscere la loro categoria allo stesso modo in cui onora ogni altro collaboratore chiave alla produzione cinematografica, perché si tratta di una forma d’arte collaborativa.

Lucy Pardee, che due settimane fa ha portato a casa il BAFTA per i casting di Rocks, ha commentato:

I direttori dei casting sono spesso le prime persone a unirsi alla troupe, quindi è fantastico che i BAFTA si siano mossi per riconoscere l’importanza del ruolo. Gli Oscar dovrebbero seguirne l’esempio. È qualcosa che attendiamo da tempo.

Fiona Wei, che ha lavorato a quasi tutti i casting di Harry Potter, e ad altri grandi successi come Judy, Brooklyn e Love Actually ha espresso la sua:

In definitiva, penso che sia meraviglioso che i BAFTA abbiano riconosciuto quello che facciamo, sono stati dalla parte giusta della storia da questo punto di vista. Per così tanto tempo c’è stata una tale mancanza di comprensione di cosa sia il casting. Siamo una parte importante del processo ed è stato davvero importante raggiungere questo traguardo. Spero che gli Oscar facciano lo stesso.

BBC News ha contattato l’Accademy per un commento sull’assenza dei direttori dei casting agli Oscar, soprattutto perché il suo presidente David Rubin è un veterano nel campo, ma al momento non ha ottenuto alcuna risposta.

Nel frattempo, prepariamoci alla cerimonia di premiazione degli Oscar 2021 che si terrà nella notte tra il 25 e il 26 Aprile.